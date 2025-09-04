Últimas Noticias
Perú va por la épica: ¿cuándo fue la última vez que la bicolor le ganó a Uruguay en Montevideo por Eliminatorias?

Perú sabe lo que es ganarle a Uruguay fuera de casa.
Perú sabe lo que es ganarle a Uruguay fuera de casa. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Desde hace más de 20 años que la Selección Peruana no sale victoriosa en el Estadio Centenario frente a Uruguay.

No hay otro resultado que no sea ganar. Perú va por una victoria contra Uruguay como visitante que lo meta en la pelea al repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El panorama, antes del partido en el Estadio Centenario ubicado en la ciudad de Montevideo, no es el mejor para la Selección Peruana porque además que es penúltimo en la tabla de posiciones, sus últimos desempeños ante Uruguay fuera de casa no han sido los mejores.

Es así que, en sus últimas cuatro presentaciones hacia la Copa del Mundo en las Eliminatorias, Perú cayó en la capital uruguaya. De cara a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 no sacó siquiera un empate.

Perú espera replicar lo hecho en Uruguay hace 21 años

De esta manera, para ir al último triunfo blanquirrojo en tierras charrúas tenemos que remontarnos hacia la clasificación a Alemania 2006.

En aquella ocasión, un 1 de junio del año 2004, el 'equipo de todos' se impuso 3-1. Como titulares salieron Óscar Ibáñez; John Galliquio, Miguel Rebosio, Santiago Acasiete, Walter Vílchez; Juan Jayo Legario, Carlos Zegarra, Nolberto Solano, Roberto Palacios; Jefferson Farfán y Claudio Pizarro.

Por su parte, la Selección de Uruguay tuvo a Gustavo Munua; Alejandro Lembo, Marcelo de Souza, Gonzalo Sorondo, Gianni Guigou; Marcelo Sosa, Pablo García, Richard Núñez; Antonio Pacheco, Walter Pandiani y Javier Chevantón.

A los 13 minutos, Solano marcó el primer gol para Perú con un certero tiro libre que dejó sin opción al arquero Munua. Luego, cinco minutos más tarde, Pizarro aumentó la ventaja casi en el área chica.

Ya en la segunda mitad, la 'Foquita' Farfán marcó el tercero con un remate al primer palo, mientras que Diego Forlán -quien entró desde el banco de suplentes- puso el descuento.

¿Qué canales TV transmiten el Uruguay vs Perú en vivo?

El partido se podrá ver por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Tags
Selección Peruana Selección de Uruguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

