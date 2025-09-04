Burnley destaca la presencia de Sonne en el partido contra Uruguay por Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con Oliver Sonne convocado, Perú visita a Uruguay este jueves en lo que será un partido vital para la blanquirroja por la jornada 17 y penúltima de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

En la previa, se espera que Oliver Sonne sea suplente en la Selección Peruana frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Aún así, en el Burnley -club en el que juega el lateral derecho- han destacado la presencia de su jugador en la blanquirroja.

"Our Peruvian Claret (Nuestro Vinotinto Peruano)", fue lo que escribieron en el elenco inglés. La publicación fue acompañada de una imagen de Sonne con la indumentaria bicolor en la que aparece junto Kenji Cabrera en un entrenamiento.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Our Peruvian Claret 🟣 pic.twitter.com/cfe9kSo8Hw — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 4, 2025

Hay que tener en cuenta que el jugador, que también tiene la nacionalidad danesa, llega con minutos a la jornada doble de las Eliminatorias.

Por ejemplo, se encargó de anotar el 2-1 con el que su elenco le ganó a Derby County en la EFL Cup. Luego, ingresó desde el banco de suplentes en la derrota contra Manchester United el fin de semana pasado en la Premier League.

¿Cómo llegan Perú y Uruguay a la fecha 17 de Eliminatorias 2026?



La Selección Peruana llega al partido en el noveno lugar con 12 unidades. En sus últimos cinco cotejos, ganó uno, empató dos y perdió dos. Uruguay, en tanto, se encuentra en el cuarto puesto con 24 puntos. De sus últimos cinco partidos, ganó uno, empató dos y perdió dos.

Se podrá ver por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Perú vs Uruguay: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.