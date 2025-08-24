Sorpresivo mensaje: Ricardo Gareca llamó "mentiroso" a André Carrillo y la respuesta de la 'Culebra' no se hizo esperar

Ricardo Gareca mencionó a André Carrillo en su última entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizazola.

Ricardo Gareca volvió a ser noticia en los últimos días al ser confirmado como el primer invitado en la cuarta temporada de 'Enfocados', programa en YouTube conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El 'Tigre' volvió a recordar su paso como entrenador de la Selección Peruana.

Además, el entrenador argentino se refirió sobre la chance de entrenar a Alianza Lima, el juego de Carlos Zambrano, su paso por la Selección de Chile y André Carrillo.

"Vi el programa con André, qué mentiroso", señaló Gareca a las declaraciones del actual jugador de Corinthians, que le respondió al 'Tigre' con un comentario en Instagram.

"Profe, déjeme ganar mis 'chivilines", escribió la 'Culebra', dejando en claro que todo fue una broma con Gareca, que como entrenador llevó a la bicolor a un Mundial después de 36 años.

¿Qué dijo Carrillo sobre Ricardo Gareca?

En conversación con Farfán y Guizasola en julio del 2024, Carrillo recordó que Ricardo Gareca advirtió que si un futbolista iba a jugar a una liga no competitiva, su convocatoria estaría en duda.

“El ‘profe’ siempre decía‘ si alguno tiene una oferta, consulte conmigo para saber’. Cuando se hablaba que yo me iba para allá, él me llama y me dice ‘me he enterado que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’”, acotó.

Carrillo sorprendió con otra respuesta. “Le dije ‘ya, ‘profe’, convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú, saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC”.

