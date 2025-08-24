Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Sorpresivo mensaje: Ricardo Gareca llamó "mentiroso" a André Carrillo y la respuesta de la 'Culebra' no se hizo esperar

Ricardo Gareca estuvo siete años y medio como técnco de Perú.
Ricardo Gareca estuvo siete años y medio como técnco de Perú. | Fuente: Enfocados - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Ricardo Gareca mencionó a André Carrillo en su última entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizazola.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Gareca volvió a ser noticia en los últimos días al ser confirmado como el primer invitado en la cuarta temporada de 'Enfocados', programa en YouTube conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. El 'Tigre' volvió a recordar su paso como entrenador de la Selección Peruana.

Además, el entrenador argentino se refirió sobre la chance de entrenar a Alianza Lima, el juego de Carlos Zambrano, su paso por la Selección de Chile y André Carrillo.

"Vi el programa con André, qué mentiroso", señaló Gareca a las declaraciones del actual jugador de Corinthians, que le respondió al 'Tigre' con un comentario en Instagram.

"Profe, déjeme ganar mis 'chivilines", escribió la 'Culebra', dejando en claro que todo fue una broma con Gareca, que como entrenador llevó a la bicolor a un Mundial después de 36 años.

¿Qué dijo Carrillo sobre Ricardo Gareca?

En conversación con Farfán y Guizasola en julio del 2024, Carrillo recordó que Ricardo Gareca advirtió que si un futbolista iba a jugar a una liga no competitiva, su convocatoria estaría en duda.

“El ‘profe’ siempre decía‘ si alguno tiene una oferta, consulte conmigo para saber’. Cuando se hablaba que yo me iba para allá, él me llama y me dice ‘me he enterado que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’”, acotó.

Carrillo sorprendió con otra respuesta. “Le dije ‘ya, ‘profe’, convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú, saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC”.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
André Carrillo Ricardo Gareca Selección Peruana

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA