En entrevista con Jefferson Farfán: Ricardo Gareca reveló cuál es su selección favorita entre Perú o Chile

Ricardo Gareca se refirió a su exitoso paso como técnico de la Selección Peruana, que volvió a un Mundial después de 36 años bajo su cargo. Esta hazaña coloca al 'Tigre' como uno de los mejores entrenadores en la historia de la bicolor.

Por tal motivo, no sorprendió que Gareca elija a Perú como su selección favorita por encima de Chile, en el cual fue seleccionador por 17 meses hasta que fue despedido en junio pasado.

"Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", dijo de forma contundente en una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados'.

Gareca dirigió 17 partidos a la Selección de Chile entre amistosos, Copa América y Eliminatorias. El balance no fue favorable con solo cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Recordó anécdota en el Perú vs Chile

Gareca recordó que en cuando llegó a Lima como entrenador de Chile, el vestuario que le tocó a la 'Roja' estuvo repleto color verde en alusión a una 'anticábala'.

"La otra vez que vine con Chile me pusieron todo verde. Sillas y papeles verdes en el vestuario. Pero todo se magnificó, solo eran los chimpunes", culminó.

Nunca vi a Gareca sonreír tanto, ni con su gran amigo Ruggeri en ESPN, como en este adelanto de su charla con Farfán y Cucurucho. Parece se viene la gran nota con Ricardo Gareca.

Zambrano, "Pegaba y pegaba mal"

Corzo "Actitud y moral"

Carrillo "Es un mentiroso"

🤣🤣🤣

Enfocados pic.twitter.com/0m0Yrcm8rk — Edward Alva (@EdwardAlva08) August 23, 2025

¿Por qué no renovó con Perú?

Ricardo Gareca habló sobre el por qué no logró firmar la renovación con la Selección Peruana de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Porque no se dieron las formas, yo hablaba con (Agustín) Lozano y él tenía intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente de la FPF”, dijo Ricardo Gareca.

"Entonces yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar. (Agustín) Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las condiciones eran estas... precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron la forma y di por terminada las negociaciones”, culminó.