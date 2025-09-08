Últimas Noticias
¡No será fácil! Néstor Lorenzo lanza advertencia previo al Venezuela vs Colombia: "No hay tiempo para relajarse"

Selección de Venezuela enfrentará a Colombia.
Selección de Venezuela enfrentará a Colombia. | Fuente: FPV
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El entrenador de Colombia alista su equipo para el choque por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Las Eliminatorias Sudamericanas entran a su recta final y la atención se enfoca en saber qué selección logrará su pase al repechaje de cara al acceso al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Venezuela y Bolivia se jugarán la vida este martes en sus respectivos partidos. La consigna es ocupar el séptimo lugar de las Eliminatorias en Sudamérica, detrás de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay que ya clasificaron.

A un día del partido ante Venezuela, el DT de Colombia, Néstor Lorenzo, habló en conferencia de prensa. Señaló que sus dirigidos jugarán en su máxima expresión en esta coyuntura que coloca a los 'cafeteros' como jueces.

"Ya se festejó, se pasó la página, hay una gran responsabilidad de preparar el equipo para el Mundial. Este va a ser un partido muy importante, no solo porque Venezuela necesita el resultado, sino porque es un muy buen equipo", señaló.

"Ningún partido es fácil, el que diga que es fácil nunca ha estado en situaciones así, Venezuela es un equipo muy competitivo", agregó.

Venezuela, con 18 puntos, recibirá a Colombia, mientras Bolivia (17) hará lo propio con Brasil de Carlo Ancelotti.

¿Dónde ver el Venezuela vs Colombia EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

El partido Venezela vs. Colombia será transmitido EN VIVO por TV en Perú por GOLPERÚ (Movistar 14 y 714 HD). En Venezuela, el cotejo va por la señal de Televen, en Colombia va a través de Caracol y RCN, mientras que en Bolivia mediante Tigo Sports 2. Vía streaming, el partido va por Movistar Play, TVES y FútbolCANAL. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Selección de Colombia Selección de Venezuela Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

