Venezuela vs Colombia EN VIVO: se enfrentan en Maturín por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela vs Colombia EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Maturín, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERÚ (Movistar 14 y 714 HD), Movistar Play, Televen, TVES, Caracol, RCN, Tigo Sports 2 y FútbolCANAL. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Venezuela vs Colombia: ¿Cómo llegan a la última fecha de las Eliminatorias 2026?



Venezuela llega al partido luego de caer 3-0 ante Argentina en Buenos Aires. Colombia, en tanto, llega tras derrotar 3-0 a Bolivia y firmar su presencia en el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Colombia en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?



El partido entre Venezuela vs Colombia se jugará este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela. El recinto tiene capacidad para recibir a 51 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia en vivo por las Eliminatorias 2026?



En Perú , el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m. En Venezuela , el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.



, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m. En Colombia , el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.



, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m. En Bolivia, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.



En Brasil, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.



En Ecuador, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.



En Uruguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a la 01:30 a.m. (miércoles)

¿Dónde trasmiten el Venezuela vs Colombia en vivo por TV y streaming?



En Perú, el partido Venezela vs. Colombia será transmitido EN VIVO por TV a través de GOLPERÚ (Movistar 14 y 714 HD). En Venezuela, el cotejo va por la señal de Televen. En Colombia, será trasmitido por Caracol y RCN. Y en Bolivia, lo pasará Tigo Sports 2. Vía streaming, el partido va por Movistar Play, TVES y FútbolCANAL. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Venezuela vs Colombia: alineaciones posibles

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón ©.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerri Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez ©, Jhon Arias, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.

