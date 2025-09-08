Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
La Agenda

Gracias a:

Venezuela vs Colombia EN VIVO: se enfrentan en Maturín por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Venezuela vs Colombia EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias
Venezuela vs Colombia EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ricardo Maldonado
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Venezuela vs Colombia EN VIVO: sigue la transmisión EN DIRECTO del partido por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela vs Colombia EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Maturín, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por GOLPERÚ (Movistar 14 y 714 HD), Movistar Play, Televen, TVES, Caracol, RCN, Tigo Sports 2 y FútbolCANAL. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Venezuela vs Colombia: ¿Cómo llegan a la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Venezuela llega al partido luego de caer 3-0 ante Argentina en Buenos Aires. Colombia, en tanto, llega tras derrotar 3-0 a Bolivia y firmar su presencia en el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Colombia en vivo por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El partido entre Venezuela vs Colombia se jugará este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela. El recinto tiene capacidad para recibir a 51 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia en vivo por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m.  
  • En Brasil, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.
  • En Chile, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 6:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m. 
  • En México (CDMX), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 5:30 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Venezuela vs. Colombia comienza a las 7:30 p.m. 
  • En España, el partido Venezuela vs. Colombia comienza a la 01:30 a.m. (miércoles)

¿Dónde trasmiten el Venezuela vs Colombia en vivo por TV y streaming?

En Perú, el partido Venezela vs. Colombia será transmitido EN VIVO por TV a través de GOLPERÚ (Movistar 14 y 714 HD). En Venezuela, el cotejo va por la señal de Televen. En Colombia, será trasmitido por Caracol y RCN. Y en Bolivia, lo pasará Tigo Sports 2. Vía streaming, el partido va por Movistar Play, TVES y FútbolCANAL. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Venezuela vs Colombia: alineaciones posibles

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, José Martínez, Jefferson Savarino; Josef Martínez y Salomón Rondón ©.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerri Mina, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez ©, Jhon Arias, Luis Díaz; y Jhon Córdoba.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección de Venezuela Selección de Colombia Eliminatorias Sudamericanas Eliminatoria 2026 video videos videos mas vistos

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA