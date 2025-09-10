Últimas Noticias
Óscar Ibáñez sobre su paso como DT de Perú en Eliminatorias: "Debutaron siete jugadores con nosotros, no es poco"

Óscar Ibáñez entrenador de Perú.
Óscar Ibáñez entrenador de Perú. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Óscar Ibáñez se pronunció tras la derrota de la Selección Peruana ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador de Perú, Óscar Ibáñez, aseguró que lamenta la derrota ante Paraguay que coloca a la ‘Bicolor’ en el noveno lugar en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

"A nosotros nos tocó un momento complicado, sabíamos que podía pasar esto, hoy la idea era terminar ganando", declaró Ibáñez luego del compromiso disputado en el Estadio Nacional.

Además, el seleccionador resaltó que durante los últimos partidos han debutado siete nuevos jugadores con la camiseta nacional.

"No es poco, por ahí es una muestra de que hay, de repente no tanto como tienen otras selecciones, pero hay para competir", sostuvo tras resaltar que ante Paraguay ingresó el centrocampista Piero Cari, de 18 años.

Consideró, en ese sentido, que "los chicos nuevos, como Cari, deben aprovechar el momento y la experiencia, porque nadie les regaló nada, están acá porque podían jugar".

Ibáñez también dijo que se quedó con "bronca de haber perdido" el último partido de las eliminatorias ante Paraguay, pero consideró que Perú enfrentó "a una gran selección, que se defendió bien y aprovechó una de las dos ocasiones que tuvo" para anotar.

"Este es un proceso, hay que tener paciencia con los más jóvenes, con los que recién empiezan a estar en la selección", reiteró antes de agradecer a los convocados y pedirles que "se preparen para lo que viene" porque "tienen que demostrar que son jugadores de selección".

Perú perdió por primera vez en unas eliminatorias mundialistas frente a Paraguay, en Lima, y cerró su participación en el penúltimo lugar de la clasificación general, con 12 puntos, uno más que Chile, que ocupó el fondo de la tabla.

