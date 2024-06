Eurocopa 2024: las decepciones de la fase de grupos, dudas y los candidatos en octavos de final

Dos empates agónicos, uno contra Albania y otro contra Italia, condenaron a Croacia a la prematura eliminación que incluyó la goleada (0-3) que recibió de parte de España. Luka Modric estuvo lejos de su mejor nivel durante el torneo y el cuadro balcánico lo sintió.

Sin un cambio generacional con protagonistas ofensivos, Croacia volvió a depositar su confianza en un veterano Modric, que solo pudo completar los 90 minutos ante Albania y cuyo único momento de brillantez llegó con un gol frente a Italia, el cual que le redimía del penal que erró unos instantes atrás. Esto, sin embargo, no fue suficiente para instalarse en octavos.

Entre las estrellas que llegaron al torneo con los reflectores encima y que no lograron conducir a sus selecciones estuvo Robert Lewandowski, condicionando físicamente y que apenas pudo anotar por la vía del penal. Se aguardó más del ‘9’, así como una Polonia frágil y carente de ideas en ataque.

En esa senda se encontró Dušan Vlahović, quien se fue de la EURO sin convertir para una Serbia que pasó por otro gran torneo prometiendo mucho y mostrando prácticamente nada. También fue el caso de Dominik Szoboszlai, el jugador del Liverpool que no se mostró como el líder de una Hungría que apuntaba a ser la sorpresa, pero que terminó yéndose con dos contundentes derrotas y solo una victoria agónica contra Escocia, la peor selección de la fase de grupos.

Cristiano, Francia e Inglaterra entre las inconsistencias

El gran candidato a campeón de la Eurocopa 2024 fue Francia. Los galos siguen en carrera por un título que les es esquivo hace más de dos décadas, razón por lo que su propia gran figura, Kylian Mbappé, consideró al certamen más difícil que la mismísima Copa del Mundo.

Mbappé, fracturado del tabique en su primer partido, de penal consiguió el que es hasta ahora su primer tanto en todo la Euro. Las críticas de han depositado sobre Deschamps por la dependencia en Kylian para desequilibrar, una insistencia en el juego vertical que no se impone en los partidos y solo teniendo a N’Golo Kanté como respuesta positiva.

A elencos con grandes talentos individuales a disposición se le exige más, situación que también le corresponde a Inglaterra. Una nueva generación de excelente nivel ha estado muy lejos de la expectativa depositada sobre ellos. Gareth Southgate no ha conseguido que funcione la selección, ni por el hecho de reunir a Jude Bellingham, a Phil Foden o Harry Kane.

Inglaterra no encuentra un engranaje, gestación en el mediocampo. En este caso, las individualidades apenas alcanzaron para liderar el grupo que solo tuvo una victoria, la obtenida ante Serbia con el único disparo a puerta de Bellingham en el torneo. Jude es la carta de Southgate, su apuesta por encima de un Foden condenado a estancarse en la izquierda, pero aún así incapaz de revelarse al contexto.

Portugal cosechó 6 de 6 puntos en sus primeros encuentros y con Cristiano Ronaldo como capitán y titular. Roberto Martínez todavía no ha asentado a una alineación, pero la percepción es que los lusos buscan cumplir más con las necesidades del equipo que alimentar los récords goleadores de ‘CR7’.

Y Cristiano ha comprendido ello. En su mejor oportunidad para convertir en la Eurocopa, decidió asistir a Bruno Fernandes, una muestra de desprendimiento que no deja de lado la voracidad del ‘Bicho’, que es el futbolista que más remató en la fase de grupos (12). Pero esa imagen de Ronaldo cambió en el cotejo con Georgia, donde no se jugaban nada relevante y aun así el capitán estuvo en el once. Portugal cayó, él fue amonestado, se mostró frustrado y con constantes reclamos a los árbitros. Un Cristiano siempre goleador, por el momento sigue en cero.

España y Alemania, las favoritas

Alemania y España fueron las únicas grandes selecciones que cumplieron con el cartel de favoritos, con estilos a ratos brillante y contundente. ‘La Roja’ de Luis de la Fuente fue la mejor de la fase de grupos, única que lo ganó todo: tres victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra.

Primera ronda solvente de España y con una propuesta atractiva con la que se postula a ganar su cuarta EURO, la que sería un récord. Su rival en octavos será Georgia, la gran sorpresa y que fue una piedra en el camino para Portugal. Se trata de una llave asequible en la previa, pero un conjunto que cuenta con la desfachatez de Khvicha Kvaratskhelia, acompañado por el goleador de la competición, Georges Mikautadze, y el portero Mamardashvili, la figura del equipo.



Alemania, aunque bajó un poco el nivel en el tercer encuentro que empató ante Suiza, se mantiene en lo más alto como uno de los favoritos, con futbolistas en gran estado de forma y liderada por Toni Kroos. Gündogan, Wirtz y Jamal Musiala marcan el ritmo del equipo, siendo la ‘joya’ del Bayern Munich una de las grandes apariciones.

En octavos se topará con Dinamarca, que empató todos los partidos de su grupo, aunque con el aval que tampoco nadie le derrotó. Alemania llega con Antonio Rüdiger sentido, clave en la defensa germana, mientras que su oponente no podrá gozar del mediocampista Morten Hjulmand, fuera por sanción.

La particularidad es que, si España y Alemania cumplen con sus llaves de octavos, se verán las caras en cuartos de final.

La campeona vigente Italia, apoyada en Gianluigi Donnarumma, se medirá a una Suiza sólida y que pretende dar un paso adelante en la línea de grandes selecciones de Europa. Inglaterra chocará con Eslovaquia, la que sorprendió en su debut a Bélgica.

Francia se mide a Bélgica, una llave que puede marcar el fin de ciclo para varios futbolistas en sus selecciones tras una primera instancia con irregularidades. Portugal choca con la invicta Eslovenia, Rumanía se hizo del grupo E y se encuentra con la inestable Países Bajos, mientras que la Austria de Marcel Sabitzer enfrentará a la fuerza de Turquía.

¿Cuál es el cronograma de las rondas finales de Eurocopa 2024?

Sábado 29 de junio

Suiza vs. Italia - 11:00 a.m. / BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Alemania vs. Dinamarca - 2:00 p.m. / Olympiastadion Berlin (Berlín)

Domingo 30 de junio

Inglaterra vs. Eslovaquia - 11:00 a.m. / Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

España vs. Georgia - 2:00 p.m. / Cologne Stadium (Colonia)

Lunes 1 de julio

Francia vs. Bélgica - 11:00 a.m. / Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Portugal vs. Eslovenia - 2:00 p.m. / Frankfurt Arena (Fráncfort)

Martes 2 de julio

Rumanía vs. Países Bajos - 11:00 a.m. / Munich Football Arena (Múnich)

Austria vs. Turquía - 2:00 p.m. / Leipzig Stadium (Leipzig)