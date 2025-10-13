Lionel Scaloni no descarta a Messi para duelo con Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, mantuvo el suspenso sobre la presencia de Lionel Messi en el once titular ante Puerto Rico. En conferencia de prensa, indicó que aún no habló con el futbolista, pero si está en condiciones de jugar, lo hará.

"Todavía no hablé (con Messi). Ahora tenemos el último entrenamiento y como siempre hacemos, hablaré con él y si está en condiciones, mañana jugará”, dijo a periodistas.

“A nosotros no nos deja de sorprender el impacto de Messi, cada vez que sucede nos quedamos con la boca abierta. Vamos a hablar con él y ver si está en condiciones de jugar, si volvió entiendo que está bien para jugar. Hoy lo consultaremos”, añadió.



Lionel Scaloni y los posibles debutantes en la Selección

Por otro lado, al ser consultado sobre las posibilidades de Lautaro Riveros, Aníbal Moreno y José Manuel López, Scaloni admitió que es un partido para "ver a los nuevos" y que puedan "demostrar su valía".

Sobre, López, goleador del Palmeiras, dijo que "ha pegado un salto importante" y garantizó que "si todo va bien, tendrá su oportunidad mañana".

Al ser consultado sobre Matías Soulé, cuyo representante afirmó la semana pasada que puede adoptar la nacionalidad italiana en caso de no ser citado por Argentina, explicó que "está en el radar, como muchos otros chicos".

Y sobre Franco Mastantuono, quien se lesionó antes del partido amistoso ganado a Venezuela, destacó que "está capacitado" para ayudar a la selección.



