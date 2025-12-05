Argentina tiene rivales cómodos: ¿contra qué países jugará la fase de grupos del Mundial 2026?

Argentina es el vigente campeón de la Copa del Mundo y para lo que será el Mundial 2026 el elenco que dirige Lionel Scaloni tiene la clara idea de alcanzar la cuarta estrella para su país.

Justamente, este viernes se llevó a cabo el Sorteo del Mundial en el Kennedy Center, ubicado en la ciudad de Washington (Estados Unidos). Así, la Selección de Argentina ya conoce a sus tres rivales en la fase de grupos del certamen en tierras norteamericanas en el año entrante.

Primero, en lo que son las cabezas de serie, el combinado de Argentina cayó en el Grupo J en la primera posición. Hay que tener en cuenta que, en la próxima Copa del Mundo, serán 12 los grupos, con cuatro seleccionados cada uno.

Es así que como primer rival aparece Argelia, el cual clasificó procedente de las Eliminatorias Africanas.

Este conjunto, por ejemplo, tiene a Riyad Mahrez como su principal arma de ataque y que cuenta con Vladimir Petkovic como director técnico. Esta Copa del Mundo será la quinta que jugará en la historia.

También tenemos como contrincante de Argentina en el Mundial 2026 a la Selección de Austria. El conjunto europeo clasificó directo desde las Eliminatorias UEFA y han sido 20 años de ausencia que ha tenido en el campeonato organizado por FIFA.

Como principal figura tiene al volante ofensivo Christoph Baumgartner, quien a nivel de clubes se desempeña en el Leipzig (Bundesliga).

Por último, pero no menos importante, el seleccionado albiceleste tendrá al frente a Jordania, que jugará su primer Mundial en su historia.

Los jordanos están en el puesto 66 del Ránking FIFA en este mes de diciembre y será la primera vez que jugará contra el conjunto sudamericano.

¿Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026?

Ante Argelia lo hará el 16 de junio, frente a Austria el 22 de dicho mes y el día 27 de junio chocará frente a Jordania. Faltan definir las sedes de sus partidos.

¿Cuáles son los grupos del Mundial 2026?

GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y ganador de repechaje (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o Republica Checa).

GRUPO B: Canadá, ganador del repechaje (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Qatar y Suiza.

GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del repechaje (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

GRUPO F: Holanda, Japón, ganador del repechaje (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y Túnez.

GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

GRUPO H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

GRUPO I: Francia, Senegal, ganador del repechaje (Iraq vs. Bolivia/Surinam) y Noruega.

GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

GRUPO K: Portugal, ganador del repechaje (Congo vs. Jamaica/Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia.

GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.