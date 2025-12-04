Lionel Messi espera jugar el Mundial 2026: "Ojalá pueda estar, la Copa del Mundo siempre es especial"

Messi también ha ganado dos Copa América con la Selección de Argentina. | Fuente: EFE

La palabra de Lionel Messi en Argentina

Luego, dio a algunos candidatos para lo que será el certamen en tierras norteamericanas. Los dirigidos por Lionel Scaloni no la tendrán nada fácil para retener el título alcanzado en Qatar.

"Siempre le quisieron ganar a Argentina y ahora mucho más que somos campeones del Mundo. Hay equipos buenos como España, Inglaterra, Brasil, Francia. También Alemania", agregó.

Después, Lionel Messi destacó la figura del portero Emiliano Martínez. El guardameta de Argentina brilló en lo que fue la pasada Copa del Mundo.

"Tuvimos la suerte, de si bien ser superiores en semifinales y la final, tuvimos a la bestia del 'Dibu' que nos hizo ganar. Es muy difícil conseguir una Copa del Mundo y se vive diferente como jugador e hincha", agregó 'Leo'.

Lionel Messi va por un nuevo título

Este sábado 6 de diciembre, Lionel Messi y el Inter Miami buscarán su primer título de la MLS. Jugarán contra Vancouver Whitecaps en condición de local.

"La verdad que estoy feliz porque jugar una final en este club es especial. Jugar por la MLS, con todo lo que significa para el club, es espectacular. Soy competitivo, me gusta ganar e intentarlo. Tuvimos momentos duros, pero siempre nos levantamos", añadió el exBarcelona y PSG.