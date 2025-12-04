Lionel Messi espera jugar el Mundial 2026: "Ojalá pueda estar, la Copa del Mundo siempre es especial"

Lionel Messi, a sus 38 años, está más vigente que nunca. Actualmente juega en el Inter Miami de la MLS y, por ejemplo, colaboró a que Argentina clasifique al Mundial 2026.
Si es que es convocado para la Copa del Mundo del próximo año, Lionel Messi jugará el torneo con la Selección de Argentina a sus 39 años. Por ello es que fue consultado si es que se ve con la camiseta albiceleste en el campeonato que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
"Ojalá pueda estar. Me encantaría estar y de último estaré viéndolo ahí en vivo (risas). El Mundial siempre es especial para todos. Es un clima diferente para cualquier país, sobre todo para nosotros que lo vivimos diferente a cualquiera", dijo Messi en entrevista con ESPN.