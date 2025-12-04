Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lionel Messi espera jugar el Mundial 2026: "Ojalá pueda estar, la Copa del Mundo siempre es especial"

Lionel Messi fue el capitán en el último Mundial de Argentina.
Lionel Messi fue el capitán en el último Mundial de Argentina. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Lionel Messi habló con la prensa internacional respecto al papel que tendría en el Mundial 2026 con la Selección de Argentina.

Lionel Messi, a sus 38 años, está más vigente que nunca. Actualmente juega en el Inter Miami de la MLS y, por ejemplo, colaboró a que Argentina clasifique al Mundial 2026.

Si es que es convocado para la Copa del Mundo del próximo año, Lionel Messi jugará el torneo con la Selección de Argentina a sus 39 años. Por ello es que fue consultado si es que se ve con la camiseta albiceleste en el campeonato que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Ojalá pueda estar. Me encantaría estar y de último estaré viéndolo ahí en vivo (risas). El Mundial siempre es especial para todos. Es un clima diferente para cualquier país, sobre todo para nosotros que lo vivimos diferente a cualquiera", dijo Messi en entrevista con ESPN.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Messi también ha ganado dos Copa América con la Selección de Argentina.
Messi también ha ganado dos Copa América con la Selección de Argentina. | Fuente: EFE

La palabra de Lionel Messi en Argentina

Luego, dio a algunos candidatos para lo que será el certamen en tierras norteamericanas. Los dirigidos por Lionel Scaloni no la tendrán nada fácil para retener el título alcanzado en Qatar.

"Siempre le quisieron ganar a Argentina y ahora mucho más que somos campeones del Mundo. Hay equipos buenos como España, Inglaterra, Brasil, Francia. También Alemania", agregó.

Después, Lionel Messi destacó la figura del portero Emiliano Martínez. El guardameta de Argentina brilló en lo que fue la pasada Copa del Mundo.

"Tuvimos la suerte, de si bien ser superiores en semifinales y la final, tuvimos a la bestia del 'Dibu' que nos hizo ganar. Es muy difícil conseguir una Copa del Mundo y se vive diferente como jugador e hincha", agregó 'Leo'.

Lionel Messi va por un nuevo título

Este sábado 6 de diciembre, Lionel Messi y el Inter Miami buscarán su primer título de la MLS. Jugarán contra Vancouver Whitecaps en condición de local.

"La verdad que estoy feliz porque jugar una final en este club es especial. Jugar por la MLS, con todo lo que significa para el club, es espectacular. Soy competitivo, me gusta ganar e intentarlo. Tuvimos momentos duros, pero siempre nos levantamos", añadió el exBarcelona y PSG.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Lionel Messi Selección de Argentina Mundial 2026

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA