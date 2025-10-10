Argentina vs México EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Mundial Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs México Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este sábado 11 de octubre por la semifinal del Mundial Sub 20 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Telefé, TUDN, DSports, DGO, ViX y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs México: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025?



Argentina llega al partido luego de vencer 4-0 a Nigeria. México, en tanto, lo hace tras derrotar 4-1 a Chile.

¿Cuándo y dónde juega Argentina vs México en vivo en cuartos de final del Mundial Sub 20 2025?



El partido entre Argentina vs México se disputará este sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago. El recinto tiene capacidad para 48 665 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs México en vivo en cuartos de final del Mundial Sub 20 2025?



En Perú , el partido Argentina vs México comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Argentina vs México comienza a las 6:00 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs México comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Argentina vs México comienza a las 8:00 p.m. En México , el partido Argentina vs México comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Argentina vs México comienza a las 5:00 p.m. En Ecuador, el partido Argentina vs México comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Argentina vs México comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs México comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs México comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs México comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs México comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs México comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs México comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Argentina vs México comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs México en vivo por TV por el Mundial Sub 20?



El partido entre Argentina vs México Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través Telefé, TUDN y DSports Vía streaming, será transmitido DGO, ViX y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Argentina vs México: alineaciones posibles del Mundial Sub 20

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler ©; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; y Alejo Sarco.

México: Emmanuel Ochoa; Everardo López, José Pachuca, Diego Ochoa; Diego Sánchez, César Garza, Elías Montiel, Alexéi Domínguez; Gilberto Mora, Obed Vargas y Tahiel Jiménez.

