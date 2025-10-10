Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 11 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Mundial Sub 20

Diego Figueroa Loayza

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 11 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre México vs. Argentina por el Mundial Sub 20. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, sábado 11 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10:30 a.m. Liverpool FC vs. Racing Club – Disney+ Premium, GolTV

1:00 p.m. Cerro Largo vs. Boston River – Disney+ Premium, GolTV

4:00 p.m. Miramar Misiones vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV

6:30 p.m. CA Cerro vs. Defensor Sporting – Disney+ Premium, GolTV


Partidos de hoy, Europeo Sub 17 – UEFA

07:00 a.m. Noruega vs. Moldavia – FIFA+

12:00 p.m. Bélgica vs. Bielorrusia – FIFA+


Partidos de hoy, Europeo Sub 19 – UEFA

08:30 a.m. Israel vs. Eslovenia – FIFA+


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

08:00 a.m. Letonia vs. Andorra – Disney+ Premium, ESPN 2

11:00 a.m. Noruega vs. Israel – Disney+ Premium, ESPN 2

11:00 a.m. Hungría vs. Armenia – Disney+ Premium

1:45 a.m. España vs. Georgia – Disney+ Premium, ESPN 2

1:45 a.m. Portugal vs. Rep. Irlanda – Disney+ Premium

1:45 a.m. Serbia vs. Albania – Disney+ Premium

1:45 a.m. Bulgaria vs. Turquía – Disney+ Premium

1:45 a.m. Estonia vs. Italia – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – AFC

12:15 p.m. Emiratos Árabes Unidos vs. Omán – Disney+ Premium, OneFootball PPV

2:30 p.m. Irak vs. Indonesia – Disney+ Premium, OneFootball PPV


Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. España vs. Colombia – DGO, DSports

6:00 p.m. México vs. Argentina – DGO, DSports


Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:00 p.m. Deportes Tolima vs. Envigado – RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. América de Cali vs. La Equidad – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. Vancouver Whitecaps – Apple TV

6:30 p.m. Inter Miami vs. Atlanta United – Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. Barracas Central vs. Boca Juniors – Fanatiz

2:00 p.m. Gimnasia LP vs. Talleres Córdoba – Disney+ Premium, Fanatiz

4:00 p.m. Banfield vs. Racing Club – Disney+ Premium, Fanatiz

8:15 p.m. Belgrano vs. Estudiantes LP – Fanatiz, TyC Sports

8:15 p.m. Vélez Sarsfield vs. Rosario Central – Disney+ Premium, Fanatiz

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Palmeiras vs. Juventude – Fanatiz

