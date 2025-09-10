En Argentina ironizan por su derrota ante Ecuador: "Parece que ganaron la final del Mundo" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina está desde hace más dos jornadas clasificada al Mundial 2026, pero no cerró el proceso de la mejor manera. Y es que perdió 1-0 contra Ecuador por la última jornada.

Un gol de Enner Valencia a poco del final del primer tiempo hizo que la Selección de Argentina se vaya de tierras ecuatorianas con las manos vacías. Así, tras el duelo, el volante ofensivo Nico González ironizó por lo que fue la victoria de 'La Tri' en condición de local.

Sucede que cuando declaraba en zona mixta a los diversos medios de comunicación, jugadores ecuatorianos pasaron detrás suyo celebrando el triunfo. Así, ironizó por el resultado de parte de su rival de turno ante Argentina.

La palabra de Nico González en la Selección de Argentina. | Fuente: ESPN

Argentina y su caída contra Ecuador

"Obviamente que nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto. Los muchachos acá están contentos. Parece que ganaron la final del Mundo", sostuvo.

Posteriormente, más allá de la caída, destacó que siempre va a estar presente cada vez que la albiceleste lo requiera. Espera jugar el próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

"Yo me sacrifico por el grupo, Lionel Scaloni lo sabe. Por el equipo, por esta selección y me voy muy feliz a Madrid (juega en Atlético de Madrid)", sostuvo el futbolista de Argentina.

Hay que tener en cuenta que a lo largo de las Eliminatorias, el combinado argentino quedó en el primer lugar con 38 puntos. Su más cercano perseguidor, Ecuador, tuvo nueve unidades menos.

En tanto, el cuadro argentino no solo jugará el Mundial 2026, sino que también lo hará en la cita del año 2030 por ser una de las sedes del certamen en su 100 aniversario.

Así se jugó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador 1-0 Argentina

6:00 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil)

► Chile 0-0 Uruguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago)

► Bolivia 1-0 Brasil

6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz)

► Venezuela 3-6 Colombia

6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín)

► Perú 0-1 Paraguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima)