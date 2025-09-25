Real Madrid vs. Atlético: ¿a qué hora juegan y dónde ver el derbi madrileño por LaLiga 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un cotejo que se va a llevar todas las miradas. Real Madrid visitará, este fin de semana, al Atlético en lo que será un partido vital en la fecha 7 de la LaLiga EA Sports 2025-26.

El elenco de Real Madrid prepara el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid sin los lesionados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Con las Confirmadas bajas de los jugadores que se mantienen en la enfermería con lesiones musculares, Real Madrid trabajó con el resto de su plantilla, en la que se han integrado Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, que han tenido minutos sueltos en los dos últimos encuentros, y Endrick, que aspira a reaparecer frente a los 'colchoneros'.



Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan el Atlético y Real Madrid al derbi madrileño en la jornada 7 de LaLiga 2025?

Los merengues vienen de golear 4-1 a Levante en la fecha pasada, mientras que el equipo que dirige Diego Simeone llega de derrotar con dificultad 3-2 a Rayo Vallecano.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Madrid vs Real Madrid en vivo en el derbi de la jornada 7 de LaLiga 2025?

El partido está programado para el sábado 27 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano. El recinto tiene una capacidad para 70,460 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs Real Madrid en vivo por el derbi en la jornada 7 de LaLiga 2025?

En Perú , el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 9:15 a.m.

, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 9:15 a.m. En España , el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 4:30 p.m.

, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 4:30 p.m. En Colombia, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 9:15 a.m.

En Ecuador, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 9:15 a.m.

En Chile, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.

En Bolivia, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 10:15 a.m.

En Venezuela, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 10:15 a.m.

En Argentina, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.

En Brasil, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.

En Paraguay, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.

En Uruguay, el partido Atlético Madrid vs Real Madrid comienza a las 11:15 a.m.

¿Qué canales transmiten el derbi Atlético Madrid vs Real Madrid?

El partido de Atlético de Madrid frente al Real Madrid será transmitido vía D Sports, DGO y DAZN. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético vs Real Madrid: alineaciones posibles

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Pablo Barrios, Koke, Giuliano, Nico González; Sortloth y Julián Álvarez.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono; Mbappé y Vinicius Junior.



(Con información de EFE)