Técnico de Palmeiras responde con duro dardo a su hinchada: "No me olvido"

Abel Ferreira tiene pasado en el Sporting Braga luso.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Pese a clasificar a semifinales de la Copa Libertadores, Abel Ferreira habló fuerte de los fanáticos de Palmeiras.

Va a ritmo de campeón. El último miércoles, Palmeiras venció 3-1 a River Plate en Sao Paulo (goles de Juan Manuel López y Vitor Roque)  y con ello se metió a semifinales de la Copa Libertadores 2025.

De esta manera, el entrenador Abel Ferreira, de Palmeiras, va camino a lograr su tercera Copa Libertadores como director técnico de Palmeiras, aunque en conferencia de prensa tras derrotar a los 'millonarios' dejó clara que -en su momento- no tuvo el apoyo de los hinchas del 'verdao'.

"Ustedes saben bien lo que me hizo la hinchada. Yo sigo siendo el mismo, pero no me olvido que me mandaron a la mierda. Está grabado en mi mente. Sangra por dentro", dijo el DT de Palmeiras en conferencia de prensa.

La palabra de Abel Ferreira en Palmeiras

Estas palabras del estratega se dieron porque, en su momento, los fanáticos del equipo que dirige lo insultaron a inicios del mes de agosto en un partido ante Corinthians por la Copa de Brasil, pese a ganar 2-0.

En aquella ocasión, en el Allianz Parque, los hinchas lo insultaron, las cámaras de la televisión brasilera captaron el momento y como respuesta el DT portugués aplaudió a los fanáticos de su conjunto.

Hay que tener en cuenta que las imágenes de Abel Ferreira, también campeón de la Recopa Sudamericana con Palmeiras, dieron que hablar en tierras brasileras y se volvieron viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Además, estas semifinales de la Copa Libertadores 2025 es la quinta en seis temporadas del técnico con su actual elenco. Espera al ganador de la llave entre LDU Quito y Botafogo.

Lo que fue el partido de Palmeiras contra River Plate

Contra el elenco argentino, Palmeiras tuvo una oncena titular conformada por Weverton; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo Cerquera, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Anibal Moreno; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

En tanto, los dirigidos por Marcelo Gallardo salieron con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portllo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Maximilano Salas.

