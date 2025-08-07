Balón de Oro 2025: el PSG firma una edición histórica y le arrebata un récord al Real Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves 7 de agosto se reveló la lista de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, y con ella se rompió un récord que se mantenía intacto desde 2018.

El París Saint-Germain (PSG) se ha convertido en el club con más jugadores incluidos en una misma edición del galardón, con un total de nueve futbolistas entre los candidatos.

La marca anterior pertenecía al Real Madrid, que en 2018 logró colocar a ocho jugadores entre los nominados. En aquella ocasión, los representantes del club español fueron Gareth Bale, Karim Benzema, Isco, Marcelo, Luka Modric, Sergio Ramos, Raphaël Varane y Thibaut Courtois.

En esta edición de 2025, el PSG supera esa cifra con Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz y Vitinha, quienes forman parte del listado oficial del Balón de Oro.

Una temporada histórica que impulsó el récord

El logro llega tras una temporada destacada del conjunto parisino, que, aunque no logró conquistar el Mundial de Clubes —cayó en la final—, sí acumuló un total de cuatro títulos: Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de los Campeones y la UEFA Champions League.

El club francés calificó esta hazaña como un “récord en la historia”, en referencia al hecho de ser el primer equipo en colocar a nueve jugadores entre los 30 nominados en una misma edición del premio otorgado por la revista France Football.

Presencia del PSG en otras categorías del Balón de Oro

Sin embargo, la presencia del club parisino no se limita al Balón de Oro masculino. El PSG también cuenta con representación en otras categorías:

Trofeo Kopa (mejor jugador sub-21): Désiré Doué y João Neves .

y . Trofeo Yashin (mejor portero): Gianluigi Donnarumma .

. Trofeo Johan Cruyff (mejor director técnico): Luis Enrique , actual entrenador del equipo.

, actual entrenador del equipo. Trofeo al Club del Año masculino: el PSG figura entre los nominados.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro está programada para el 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet de París.

