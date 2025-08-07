Continúa la polémica: Barcelona le retiró la capitanía a Ter Stegen

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Continúa la polémica. El FC Barcelona anunció que decidió "retiarle temporalmente la capitanía" al arquero Marc-André ter Stegen, "a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento".



"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", añadió en un comunicado el Barcelona, que precisó que la decisión ha sido "consensuada con la dirección deportiva y el equipo técnico".



Ter Stegen acudió esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a un "control médico rutinario" de su lesión, según informaron fuentes de EFE.



¿Cómo surgió el problema entre Barcelona y Ter Stegen?

El arquero alemán fue reintervenido, el pasado 29 de julio, de la lesión lumbar de la que ya se operó en 2023, mientras la plantilla se encontraba de gira por Asia.



Ter Stegen anunció un período estimado de recuperación de tres meses antes de la intervención, algo que no sentó bien al Barcelona, que pretende liberar el 80% de la ficha del jugador para inscribir al portero Joan García alegando una lesión de larga duración.



La negativa del guardameta a firmar la autorización para que el club presente su informe médico ante la Comisión Médica de LaLiga para que pueda evaluar su situación y la decisión de este de expedientarlo han tensado más la cuerda entre ambas partes, a once días del inicio de la competición.



El último capítulo ha sido la decisión del Barcelona de retirarle la capitanía al internacional germano, a quien aún le quedan tres años de contrato. Por su parte, Ter Stegen pretende recuperarse en tres meses y pelear con Joan García y Wojciech Szczesny por la titularidad, ya que tiene claro que quiere disputar como portero titular de la selección alemana el próximo Mundial.

