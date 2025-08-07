Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Continúa la polémica: Barcelona le retiró la capitanía a Ter Stegen

Ter Stegen estará fuera de las canchas por 3 meses.
Ter Stegen estará fuera de las canchas por 3 meses. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: mterstegen1
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", indicó Barcelona tras anunciar que Ter Stegen no será capitán del equipo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Continúa la polémica. El FC Barcelona anunció que decidió "retiarle temporalmente la capitanía" al arquero Marc-André ter Stegen, "a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento".

"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", añadió en un comunicado el Barcelona, que precisó que la decisión ha sido "consensuada con la dirección deportiva y el equipo técnico".

Ter Stegen acudió esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a un "control médico rutinario" de su lesión, según informaron fuentes de EFE.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo surgió el problema entre Barcelona y Ter Stegen?

El arquero alemán fue reintervenido, el pasado 29 de julio, de la lesión lumbar de la que ya se operó en 2023, mientras la plantilla se encontraba de gira por Asia.

Ter Stegen anunció un período estimado de recuperación de tres meses antes de la intervención, algo que no sentó bien al Barcelona, que pretende liberar el 80% de la ficha del jugador para inscribir al portero Joan García alegando una lesión de larga duración.

La negativa del guardameta a firmar la autorización para que el club presente su informe médico ante la Comisión Médica de LaLiga para que pueda evaluar su situación y la decisión de este de expedientarlo han tensado más la cuerda entre ambas partes, a once días del inicio de la competición.

El último capítulo ha sido la decisión del Barcelona de retirarle la capitanía al internacional germano, a quien aún le quedan tres años de contrato. Por su parte, Ter Stegen pretende recuperarse en tres meses y pelear con Joan García y Wojciech Szczesny por la titularidad, ya que tiene claro que quiere disputar como portero titular de la selección alemana el próximo Mundial.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
FC Barcelona Marc André ter Stegen LaLiga

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA