¿Cristiano Ronaldo tendrá su propio billete de 7 euros? El Banco de Portugal se ha pronunciado al respecto

En las últimas horas, las redes sociales entraron en ebullición al difundirse la imagen de un billete de siete euros, con el rosto del astro portugués Cristiano Ronaldo.

La supuesta información da cuenta de que el Banco de Portugal ha decidido homenajear a Cristiano Ronaldo con la emisión de este billete, con la denominación de 7 euros, en clara alusión al dorsal que utiliza el astro luso.

De hecho, en redes sociales, se aseguró que el billete se lanzaría antes del inicio del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y del que la Selección de Portugal formará parte.

En un lado del billete difundido en redes sociales, se observa al hoy jugador de Al-Nassr con la camiseta de su Selección; mientras que, en la parte posterior, aparece una imagen del ‘Bicho’ alzando la Eurocopa, título que consiguió en 2016.

¿Qué hay de cierto respecto a esta información que muchos dan por cierta?



El Banco de Portugal se pronunció al respecto

Ante la viralización del billete, el Banco de Portugal emitió un comunicado en el que aclaró la situación.

En su página oficial, la entidad indicó que la publicación es falsa.

“El Banco de Portugal aclara que no ha emitido, puesto en circulación ni tiene previsto emitir ni poner en circulación ningún billete que haga alusión a la mencionada personalidad”, sostuvo.

“Se aclara, además, que la emisión de billetes en euros por parte del Banco de Portugal se realiza en el marco del Eurosistema”, añadió, descartando la posibilidad de que se emita un billete de siete euros exclusivo para el país luso.

