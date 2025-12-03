La que usará Cristiano Ronaldo: Portugal presentó su camiseta para el Mundial 2026

Nueva piel en la tienda lusa. Portugal desveló su nueva equipación principal para el Mundial 2026, en colaboración con la firma Puma, que evoca el "espíritu intrépido" de su pasado marítimo.

La camiseta roja con detalles verdes en el cuello y las mangas, que son los colores de la bandera de la Selección de Portugal, tiene un patrón ondulado que recuerda las olas del mar.

Según un comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la prenda "evoca la energía del océano y la intensidad de una selección lista para estar presente en el mayor escenario futbolístico del mundo".

Portugal con nueva camiseta a la Copa del Mundo

"Esta camiseta lleva el alma de Portugal, la fuerza de nuestro océano, la valentía que nos define y el orgullo de millones de portugueses que vive la selección con una emoción única", dijo en la nota el director general de la FPF Comercial, João Medeiros Cardoso.

Explicó que, junto con Puma, han querido crear un símbolo que no solo rinda homenaje a las raíces del país atlántico, sino que también proyecte Portugal al mundo, reflejando la ambición de llevar la identidad lusa a nuevos mercados y aficionados.

Por su parte, el director senior de la firma en mención, Marco Mueller, señaló que con esta equipación han querido captar "el vínculo profundo" entre la nación portuguesa y el océano, y transferir esa energía al campo.

"El patrón inspirado en las olas y la paleta usada de rojo y verde reflejan un equipo que no para de avanzar, alimentada por la pasión y el coraje", remarcó. La equipación de la Selección de Portugal sale a la venta este 3 de diciembre.

El Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, será el noveno del seleccionado luso, entrenado por el técnico español Roberto Martínez, y el sexto de su capitán, Cristiano Ronaldo.