¡Cristiano Ronaldo rumbo a México! 'CR7' jugará con Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca

Antes de disputar el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo visitará territorio americano. La Selección de México dio a conocer este martes que en la próxima fecha FIFA sostendrá un partido amistoso internacional en casa contra el representativo de Portugal.

Cristiano Ronaldo y compañía visitarán México para una jornada importante del cuadro ‘tricolor’, ya que se trata nada menos de la reinauguración del mítico Estadio Azteca, el cual será uno de los escenarios para la Copa del Mundo.

Por temas de patrocinio, el Estadio Azteca ahora se denomina Estadio Banorte.

“La Selección Nacional de México ha confirmado dos encuentros de preparación de talla mundial para la recta final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El Tricolor se medirá a dos potencias europeas: Portugal y Bélgica, en una doble jornada diseñada para afinar los detalles bajo la dirección técnica de Javier Aguirre”, señala el comunicado del cuadro azteca.

Cristiano Ronaldo jugará en México

El primero de los duelos en la siguiente fecha FIFA será entre México y Portugal en el Estadio Banorte, el sábado 28 de marzo de 2026. Tres días después, el conjunto norteamericano se medirá a Bélgica, aunque el cotejo se llevará a cabo en el Soldier Field (Chicago).

Cristiano Ronaldo, capitán y goleador del elenco luso con el que jugará su sexta Copa del Mundo, solo ha jugado una vez en los cuatro enfrentamientos que registran Portugal y México.

Aquel cotejo se dio en el escenario de la Copa Confederaciones 2017, a la que Portugal llegó como campeón UEFA y México como campeón de Concacaf. En el Kazan Arena de Rusia, igualaron a dos tantos en el compromiso por la fase de grupos, en el que ‘CR7’ aportó una asistencia.

¡Ya es una realidad! 🤩🏟️



Incondicionales, nos enfrentaremos a Portugal, el país de Cristiano Ronaldo, para celebrar que nuestra casa volverá a abrir sus puertas. 🇲🇽🆚🇵🇹



Rival de lujo para seguirnos preparando de cara a la Copa del Mundo.#SomosMéxico. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/RhIsjlv4X7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

Portugal vs. México: historial de enfrentamientos

21/06/2006 | Mundial Alemania 2006

Portugal 2-1 México --> 3ra fecha, fase de grupos (Grupo D)

--> 3ra fecha, fase de grupos (Grupo D) Maniche 6’, Simao 24’ / José Fonseca (29’)

Cristiano Ronaldo se quedó en la banca de suplentes

06/06/2014 | Amistoso internacional

México 0-1 Portugal

Bruno Alves 90’´+2

Cristiano Ronaldo se quedó en la banca de suplentes

18/06/2017 | Copa Confederaciones 2017

Portugal 2-2 México --> 1ra fecha, fase de grupos (Grupo A)

--> 1ra fecha, fase de grupos (Grupo A) Ricardo Quaresma 34’, Cédric Soares 86’ / Javier Hernández 43’, Héctor Moreno 90’+2

Cristiano Ronaldo dio una asistencia y jugó los 90’

02/07/2017 | Copa Confederaciones 2017

Portugal 2-1 México --> Tercer puesto

--> Tercer puesto Pepe 90’+1, Adrien Silva 104’ / Luis Neto 54’ (Autogol)

Cristiano Ronaldo no jugó el partido