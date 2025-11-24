Últimas Noticias
Cristiano Ronaldo anotó un golazo de 'chalaca' y la prensa mundial se rinde a sus pies [VIDEO]

Cristiano Ronaldo brilla con golazo de 'chalaca' con Al Nassr.
Cristiano Ronaldo brilla con golazo de 'chalaca' con Al Nassr. | Fuente: Al Nassr
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Ronaldo anotó el gol 954 de su carrera en un nuevo triunfo de Al Nassr en la liga saudí.

Al Nassr goleó 4-1 a Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí, certamen que el cuadro de Cristiano Ronaldo está intratable y que domina sin problemas al sumar un pleno de triunfos.

Cristiano, de 40 años, arrebató el protagonismo del partido a su compatriota Joao Félix, que había marcado el camino de la novena victoria del conjunto que entrena Jorge Jesús.

Acumula a lo largo de su carrera 954 goles y diez en lo que va de curso de la Liga de Arabia Saudí. Está a un tanto de Joao Félix, primero en la tabla de anotadores del torneo esta campaña con once.

Fue precisamente el exjugador de Atlético Madrid y Barcelona el que abrió el marcador en el minuto 39, ocho después de que el VAR le anulara otro. Después, en el 42, asistió a Wesley, que hizo el segundo.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con Al Nassr.
Cristiano Ronaldo celebra su gol con Al Nassr. | Fuente: Difusión

Acortó distancias para los visitantes Murad Al Hawsawi tras recibir un balón de Konstantinos Fortounis, pero en el minuto 77 el senegalés Sadio Mane acabó con toda incertidumbre al firmar el tercero del cuadro local.

Las opciones del Al Khaleej se deshicieron del todo en el 90, cuando fue expulsado Dimitros Kourbelis y dejó su equipo con diez hombres.

Después llegó la jugada del partido, de la competición, un centro desde la derecha de Nawaf Boushal, que ya había asistido a Sadio Mane, y una chalaca perfecta de Cristiano Ronaldo para su gol 954.

Video recomendado

