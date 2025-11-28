La Liga1 despide a Hernán Barcos de Alianza Lima: "Mucha suerte en lo que venga"

Alianza Lima no tendrá a Hernán Barcos para el 2026. Y es que RPP pudo conocer que el delantero no renovará contrato como jugador íntimo en la Liga1 Te Apuesto.

De esta manera es que Hernán Barcos le dice adiós a Alianza Lima, conjunto con el que pasó las últimas cinco temporadas y campeonó un par de veces en la liga peruana de primera división. Justamente, desde la Liga1 despidieron al popular 'Pirata' del cuadro de La Victoria.

"Barcos no solo marcó goles; marcó una época como blanquiazul. Liderazgo e inspiración que vivirán para siempre en la memoria íntima", le dijeron al argentino-peruano por medio de X.

𝗛𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼́ 𝗴𝗼𝗹𝗲𝘀; 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼́ 𝘂𝗻𝗮 𝗲́𝗽𝗼𝗰𝗮 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗮𝘇𝘂𝗹 💙🤍



Liderazgo e inspiración que vivirán para siempre en la memoria íntima. ♾️



Mucha suerte en lo que venga, Hernán ❤️#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/JGnBmnu6CL — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) November 28, 2025

Después, le desearon el mejor de los éxitos al internacional con la Selección de Argentina, quien tiene pasado en Gremio de Porto Alegre y LDU Quito.

Hernán Barcos se va de Alianza

"Mucha suerte en lo que venga, Hernán", agregaron sobre el aún jugador blanquiazul en el equipo que dirige el director técnico Néstor Gorosito.

Hernán Barcos se manifestó por lo que será su salida de Alianza Lima a fin de temporada. El nacido en la ciudad argentina de Bell Ville habló de manera breve tras el reciente entrenamiento íntimo.

"Por respeto al club y al hincha, sobre todo al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablamos. No voy a hablar ahora. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, lo hablamos", sostuvo el atacante.

Los datos de Hernán Barcos en Alianza Lima

El delantero argentino llegó a Alianza Lima en el año 2021 tras un breve paso por el Bashundhara Kings de Banglasdesh, donde apenas jugó un solo partido.

En su primera temporada con el cuadro de La Victoria, disputó 29 partidos y anotó 11 goles. Al año siguiente, jugó 41 encuentros y marcó 18 goles, con un promedio de 0.44 goles por encuentro. El 2022 jugó dos partidos menos y marcó 17 tantos, logrando el mismo promedio de anotación.

Al año siguiente, jugó 33 partidos y marcó 16 goles. Y en este 2205 tiene disputado 44 cotejos y marcado 14 goles, a falta de -si todo se da como Alianza Lima lo espera- cuatro encuentros.