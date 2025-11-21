Barcelona vs. Athletic Club en vivo: ¿a qué hora juegan en la vuelta de Spotify Camp Nou y dónde ver jornada 13 LaLiga?

Barcelona regresa por fin al Spotify Camp Nou, aunque aún con un aforo reducido de poco más de 45 000 espectadores, para saldar este sábado cuentas pendientes con el Athletic Club, la última de ellas, el fichaje frustrado de Nico Williams.

Ambos clubes, que han vivido diversos desencuentros en los últimos años, se medirán en el renovado escenario azulgrana, que reemplaza al Olímpico Lluís Companys tras casi dos temporadas y media en el exilio de Montjuic.

Será, sin duda, una fiesta para el barcelonismo, y en la que el conjunto bilbaíno, con el que mantiene una enconada rivalidad, no desea ser un mero convidado de piedra.

Barcelona vs. Athletic Club: ¿cómo llegan a la jornada 13 de LaLiga 2025-26?

Barcelona goleó 4-2 a Celta de visitante en el Estadio Balaídos; mientras que Athletic Club ganó 1-0 a Real Oviedo en el Estadio de San Mamés.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs. Athletic Club en vivo en el regreso al Spotify Camp Nou?

El partido del Barcelona frente a Athletic Club fue programado para el sábado, 22 de noviembre, en el Spotify Camp Nou, en ciudad catalana (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 99.354 espectadores, aproximadamente.

Mañana volvemos a nuestro hogar 🏡 pic.twitter.com/RApxCVHO55 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2025

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club en vivo en el regreso al Spotify Camp Nou?



En Perú , el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 10:15 p.m.



, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 10:15 p.m. En España , el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 4:15 p.m.



, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 4:15 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 10:15 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 10:15 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 12:15 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a la 11:15 p.m.



En Venezuela, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a la 11:15 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 12:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a las 9:15 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Athletic Club comienza a la 10:15 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Barcelona vs. Athletic Club en vivo?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs. Athletic Club: alineaciones posibles

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams; y Guruzeta.

