Presidente de Barcelona confirmó que "no sabía" que Lionel Messi iba a visitar el Camp Nou

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que desconocía que Lionel Messi iba a visitar el Camp Nou. En una entrevista concedida a El Matí de Catalunya Ràdio, el máximo dirigente azulgrana calificó como un "arrebato simpático y espontáneo" la visita del argentino al estadio culé el pasado domingo.

"Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo", indicó el mandamás culé.

Asimismo, Laporta insistió que la intención del club es organizar "un homenaje al mejor jugador de la historia", quien dejó la entidad azulgrana en verano de 2021 después de que, ya bajo la presidencia del abogado barcelonés, no pudiera renovar su contrato debido a las limitaciones financieras de la entidad.

"Tal y como fue todo, no me arrepiento de nada: el Barcelona está por encima de todos. Su marcha no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar", ha recordado el presidente de la entidad.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Laporta: las elecciones en Barcelona y la relación con Real Madrid

En la entrevista, el máximo mandatario azulgrana también se refirió a las próximas elecciones a la presidencia del club, que deben celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio del año 2026.

Laporta no ha querido poner una fecha exacta, si bien se ha mostrado favorable a que se celebren antes de unas posibles semifinales de la Champions League.

"Ahora no pienso en las elecciones, justo ha empezado la temporada y estamos en el fragor de la batalla. Las convocaremos cuando más le convenga al Barça, sobre todo, al equipo. No me hagas decir la fecha, pero sí, por ejemplo, antes de unas hipotéticas semifinales de Champions", reveló.

Por último, Laporta habló sobre la relación con su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, con quien ha admitido que su reencuentro en el pasado clásico fue "correcto, de respeto y concordia", si bien ha subrayado que las relaciones con el club blanco no son buenas debido al 'caso Negreira'.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis