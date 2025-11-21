LaLiga EA Sports: Barcelona necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Últimas Noticias
Toda la previa del duelo entre Barcelona y Athletic Bilbao. El partido se jugará en el estadio Camp Nou el sábado 22 de noviembre a las 10:15 horas.

El duelo entre Barcelona y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 13 se disputará en el estadio Camp Nou desde las 10:15 horas, el sábado 22 de noviembre.

Así llegan Barcelona y Athletic Bilbao

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció 4-2 a Celta en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 11 en la malla rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Real Oviedo por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 5 en su arco.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 5 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 28 puntos (9 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
4Atlético de Madrid251274113
7Athletic Bilbao1712525-1

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Betis: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Levante: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Real Madrid: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Celta: 14 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

