Barcelona vs. Getafe: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 5 de LaLiga en el Johan Cruyff?

Barcelona vs. Getafe EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre, en el estadio Johan Cruyff, en Barcelona (España). El partido corresponde a la fecha 5 de LaLiga 2025-2026 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Barcelona buscará encadenar la tercera victoria de los últimos siete días, aunque todavía sin contar con Lamine Yamal, lesionado por unas molestias en la zona del pubis. Todo apunta a que el inglés Marcus Rashford volverá a ser parte el once titular después de despuntar en St James' Park, donde se estrenó como goleador en la Champions League.

Sin Lamine, los focos se depositan en Pedri, el único futbolista de campo que ha sido titular en los cinco primeros encuentros de la temporada y por quien pasa todas las acciones del equipo.

En el Getafe, la euforia no se ha instalado pese a su mejor inicio de la historia en LaLiga. Nunca antes sumó tres victorias en las cuatro primeras jornadas y con nueve puntos se ha instalado en puestos europeos con sensaciones imprevistas antes del inicio del campeonato.

Barcelona vs Getafe: altas y bajas para la jornada 5 de LaLiga 2025-26

Barcelona no podrá contar aún con Lamine Yamal, quien no jugó los dos últimos partidos del Barcelona. Asimismo, todavía no se recuperar Alejandro Balde y Mar-André ter Stegen. En el Getafe, Juanmi es duda.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Getafe EN VIVO por la jornada 5 de LaLiga 2025-26?

El partido entre Barcelona vs. Getafe por LaLiga 2025-2026 se disputará el domingo 21 de septiembre en el estadio Johan Cruyff, en Barcelona (España). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

Focus on Rashford 👀 pic.twitter.com/Xh3CozysJz — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 20, 2025

¿A qué hora juegan Barcelona vs Getafe EN VIVO por la jornada 5 de LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 2:00 p.m.



, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 3:00 p.m.



En Venezuela, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs. Getafe comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Barcelona vs. Getafe comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Getafe EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs Getafe: alineaciones posibles

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Dani Olmo, Marcus Rashford; y Ferran Torres.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Borja Mayoral.