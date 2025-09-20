Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

LaLiga EA Sports: Por la fecha 5, Mallorca recibirá a Atlético de Madrid

Por la fecha 5, Mallorca recibirá a Atlético de Madrid
Por la fecha 5, Mallorca recibirá a Atlético de Madrid
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Mallorca y Atlético de Madrid. El partido se jugará en el estadio Mallorca Son Moix el domingo 21 de septiembre a las 09:15 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo entre Mallorca y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Mallorca Son Moix desde las 09:15 horas, el domingo 21 de septiembre.

Así llegan Mallorca y Atlético de Madrid

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Espanyol. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció en casa a Villarreal por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 4 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
11Atlético de Madrid541211
19Mallorca14013-5

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Rayo Vallecano: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Real Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Celta: 5 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Osasuna: 18 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Mallorca Atlético de Madrid LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA