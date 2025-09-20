Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

LaLiga EA Sports: Getafe necesita los tres puntos para ser puntero

Getafe necesita los tres puntos para ser puntero
Getafe necesita los tres puntos para ser puntero
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Getafe, que se jugará mañana desde las 14:00 horas en el estadio Camp Nou.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona aguarda mañana la visita de Getafe, para jugar el partido por la fecha 5 de la Liga, a partir de las 14:00 horas.

Así llegan Barcelona y Getafe

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció por 6-0 a Valencia. Después de empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 13 veces.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de un triunfo 2 a 0 frente a Real Oviedo. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

Barcelona pisa fuerte como local: suma 1 juegos invicto en el estadio Camp Nou y no le han convertido goles.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
4Betis962312
5Getafe943012

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: 25 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 6: vs Alavés: 24 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Levante: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Osasuna: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Real Madrid: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Getafe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Barcelona Getafe LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA