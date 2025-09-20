Últimas Noticias
Partidazo con rojas en Old Trafford: Manchester United le ganó 2-1 al Chelsea por la Premier League [VIDEO]

Manchester United vs. Chelsea: ¿cuánto quedó por la Premier League 2025?
| Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Manchester United se recuperó con una gran victoria ante el Chelsea, y Bruno Fernandes alcanzó los 100 goles con los 'Red Devils'.

Manchester United venció 2-1 al Chelsea en Old Trafford, en un partido marcado por las expulsiones de Robert Sánchez en el minuto 5, que condenó a los 'blues', y la posterior roja de Casemiro para el conjunto local.

El triunfo da aire al técnico Rubén Amorim, que logró su segunda victoria en la Premier League y alivia la presión sobre su banquillo.

En un balón aéreo que Sesko ganó a Chalobah y que dejó solo a Mbeumo frente a Robert Sánchez, quien salió a destiempo, cometió falta y fue expulsado por ser último defensor. El gran damnificado fue Estêvão, que había regresado a la titularidad, pero fue sustituido para dar entrada al portero Jorgensen.

Con un hombre más, el Manchester United se volcó sobre el área rival y no tardó en abrir el marcador. En el 15, un centro de Mazraoui fue cabeceado por Diallo hacia Bruno Fernandes, que, habilitado por la pierna de Chalobah, definió de primeras en el área pequeña para el 1-0.

Respira Amorim en el Manchester United

El Chelsea iba a sufrir un nuevo golpe poco después, cuando Cole Palmer tuvo que ser sustituido (21’) por molestias, marchándose cojeando directamente a vestuarios.

El dominio local fue absoluto y la recompensa volvió a llegar en el 37 con un saque de esquina rechazado por Reece James que cayó alto en el área donde Shaw prolongó de cabeza y dejó el balón servido a Casemiro, que marcó también de cabeza para el 2-0.

Cuando el partido parecía controlado plácidamente por los de Amorim, Casemiro vio la segunda amarilla y dejó al United con diez jugadores.

El centrocampista brasileño volvió a ser expulsado dos años después, y por tercera vez con el elenco de Old Trafford.

Cuando parecía que el equipo local iba a conservar la ventaja sin sobresaltos, el Chelsea encontró premio en un balón parado. Enzo Fernández ejecutó un saque de esquina en corto, Reece James centró al punto de penal y Chalobah apareció para cabecear y recortar distancias en lo que fue el primer tiro a puerta visitante.

El Chelsea no volvió a generar peligro y el Manchester United amarró su segunda victoria en la Premier League, un resultado que da aire a Ruben Amorim, mientras que los 'blues' quedan ya a siete puntos del Liverpool, único equipo con pleno de triunfos en este inicio de temporada.

