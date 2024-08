Gracias a Dani Olmo: Barcelona venció 2-1 a Rayo Vallecano y es líder de LaLiga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Victoria culé. El delantero español Dani Olmo, flamante fichaje del Barcelona en el actual mercado europeo, anotó este martes el gol de la victoria 2-1 en la visita al Rayo Vallecano de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024-25.

El Barcelona se aseguró el liderato de LaLiga pese al gol inicial de Unai López (9'), que puso a los visitantes contra las cuerdas hasta el descanso. Después del paso por los vestuarios, Pedri (60') igualó el partido y Dani Olmo, que entró en la segunda mitad como reemplazo de Ferran Torres, inscribió el gol de la victoria (82').

El atacante de 26 años, uno de los protagonistas de la victoria de España en la Eurocopa 2024 el pasado mes de julio, fue fichado por el Barça a principios de mes, pero los problemas económicos del club catalán habían impedido inscribirlo hasta ahora, por lo que se perdió las dos primeras fechas.

Barcelona le ganó con lo justo al Rayo Vallecano

El gol de Dani Olmo para el triunfo del Barcelona. | Fuente: D Sports

Con nueve puntos, el equipo de Hansi Flick es líder en solitario tras ser el único equipo en haber ganado sus tres primeros partidos, y se distancia provisionalmente a cinco puntos del Real Madrid, que visitará a Las Palmas el jueves, en el cierre de esta jornada intersemanal.

El flamante nuevo fichaje del Rayo Vallecano anunciado el lunes, el colombiano James Rodríguez, observó el partido desde las gradas, en las que había también personalidades ligadas al Barça como el exjugador Bojan Krkic o el director deportivo Deco.

Previo al partido del Barcelona también se disputó el Mallorca-Sevilla, que terminó con empate a cero y que deja a ambos equipos en la parte baja de la tabla (14º y 13º respectivamente), luego de que ninguno de los dos haya logrado la victoria en las tres primeras fechas.

Tras el cotejo en Vallecas, Dani Olmo se mostró más que feliz por darle la victoria a los azulgrana en su primer cotejo como nuevo jugador para la presente campaña.

Dani Olmo, el héroe del Barcelona

"Desde que llegué ansiaba el primer partido y qué mejor manera. Hacía muchos años que no ganábamos aquí, así que inmejorable", dijo a DAZN.

Además, agregó que "me he sentido muy bien, tenía michas ganas, me sentía muy buen físicamente y preparado para jugar. Se ha dado finalmente, así que contento por haber jugado, haber debutado y haber ayudado al equipo".

