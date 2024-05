No gustaron sus declaraciones: Xavi no seguirá como entrenador del Barcelona, señalan desde España

El mundo Barcelona vive con expectativa la continuidad de Xavi, quien de acuerdo a información de RAC 1 y Sport, no continuará como entrenador del club azulgrana pese que semanas atrás fue ratificado por el presidente del club, Joan Laporta.

La información indica que Laporta tomó la radical decisión después de las declaraciones de Xavi en la previa del choque contra Alméria en conferencia de prensa, donde dijo que era difícil para Barcelona competir con Real Madrid, que está próximo a confirmar el fichaje de Kylian Mbappé.

"La decisión, que probablemente no se haga oficial hasta después del partido contra el Rayo Vallecano si el equipo logra el objetivo de mínimo de ser segundos en la Liga, la tomó el presidente este jueves tras la rueda de prensa de Xavi Hernández previa al partido contra el Almería", señaló Sport.

Recordemos que con Xavi como entrenador, Barcelona logró una Liga y una Supercopa de España, pero estos títulos fueron opacados por la buena campaña de Real Madrid en los últimos años, que incluyen el trofeo de la Champions League en 2022 y el acceso a otra final que se disputará el 1 de junio en Wembley.

"Estas palabras causaron una profunda decepción en el presidente, que, muy enfadado, no viajó a Almería, como tampoco lo hizo el director deportivo, Deco. Laporta, enfadado y decepcionado, y tras hablarlo con los miembros de la comisión deportiva y escuchar también a algunos de sus directivos, decidió dar marcha atrás con el acuerdo que selló con Xavi el pasado 24 de abril", agregó el medio español.

Barcelona busca apunta a asegurar el segundo puesto de LaLiga en medio de su lucha con Girona.

La palabra de Xavi en conferencia de prensa. | Fuente: Marca

Declaración de Xavi Hernández

"Pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, cuando venía el entrenador y decía 'quiero a este y este'. Ahora no es así. No estamos en las mismas condiciones que otros clubes que tienen situaciones de 'fair play' muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo tiene que entender y así lo he hablado con el presidente y con Deco. Nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barza. El culé debe entender que necesitamos estabilidad y necesitamos tiempo. Intentaremos y haremos cosas buenas para competir", apuntó Xavi.

Estas palabras fueron el detonante de la postura de Joan Laporta sobre el futuro de Xavi en el Barza.