Nagelsmann y RB Leipzig marchan segundos en la Bundesliga | Fuente: RB Leipzig

Se acabó su dominio en Europa. Bayern Munich no pudo revertir la llave de cuartos de final y fue eliminado de la Champions League a manos del PSG, quedándose así sin la chance de seguir defendiendo el título.

Aunque los bávaros no contaron por lesión con su gran figura Robert Lewandowski, se sostuvo en el resto de sus estrellas, sin ser suficiente para eliminar a los parisinos. Este hecho llevó al exfutbolista alemán, Lothar Matthäus, deslizar en 'Sky Sports' que el técnico Hansi Flick dejaría el banquillo del club. Esto, principalmente, porque tendría una oferta de la selección alemana para suceder luego de la Eurocopa a Joachim Löw.

Pero Matthäus indicó que a la posible marcha de Flick, el Bayern Munich ya tendría decidido su reemplazo, siendo el elegido Julian Nagelsmann, actual entrenador del RB Leipzig y con quien pelea palmo a palmo por la actual Bundesliga.

Nagelsmann, que reconoció haber tenido en su momento una propuesta del Real Madrid, no pasó por alto esta situación y aclaró los rumores.

"No ha habido ni hay conversaciones con el Bayern. No sé de donde sacó esas informaciones. Eso también es válido para mis representantes. Ellos no proceden de forma autónoma sino hacen gestiones que les pido que hagan", se pronunció a través de sus redes sociales.

Julian Nagelsmann tiene contrato hasta el 2023 con el RB Leipzig y no cuenta con cláusula de rescisión. Su estilo llamó la atención en Alemania desde hace unos años y ahora solo está a cinco unidades del Bayern Munich.

"Normalmente cuando firmó un contrato lo hago de forma plena. Naturalmente en fútbol pasan cosas que puede llevar a que una relación se acabe antes de lo planeado pero en mi caso eso solo pasaría si hubiera un consenso", explicó.





NUESTROS PODCASTS

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país. El organismo detalló que los casos detectados son de “un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna”, que hasta ahora son “extremadamente inusuales”.