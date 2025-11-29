Últimas Noticias
Rosalía visita en Buenos Aires el estadio del Boca Juniors junto al cantante Trueno [VIDEO]

Rosalía en Argentina
Rosalía es una cantante, compositora y productora española conocida por fusionar el flamenco con géneros modernos como el pop, el hip-hop y la música urbana. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Parte de las imágenes de este recorrido fueron compartidas por el club Boca Juniors en sus redes sociales.

Durante su estadía en Buenos Aires, la cantante española Rosalía visitó 'La Bombonera' junto con el rapero argentino Trueno y hasta corrió por el césped del mítico estadio del Boca Juniors.

"No sé por qué me da nervios. ¡Qué chulo! Es muy bonito, es muy grande. Es grande pero está cerca", afirmó la artista al salir, cual jugadora, a la arena de 'La Bombonera'.

La cantante se sacó los zapatos y empezó a correr por la cancha, famosa por la cercanía de los hinchas con los futbolistas cuando se disputan los partidos y el estadio entero retumba.

En compañía de Trueno y directivos del club, Rosalía visitó los vestuarios del Boca y otras dependencias de la entidad deportiva y se sacó fotos con la camiseta 'xeneixe'.

La sorpresiva visita de Rosalía a Argentina

En una sorpresiva visita a Buenos Aires, Rosalía asistió el jueves último a un show de Cindy Cats, una banda emergente, y este viernes dio una entrevista y cantó en un canal de streaming.

Tras la entrevista, la catalana mantuvo un encuentro con Mariana Enriquez, reconocida escritora argentina, ganadora del Premio Herralde y referente del terror gótico contemporáneo, quien expresó recientemente su obsesión por Lux, el más reciente disco de Rosalía.

La cantante Rosalía firma autógrafos afuera de un estudio de streaming en Buenos Aires, Argentina.

La cantante Rosalía firma autógrafos afuera de un estudio de streaming en Buenos Aires, Argentina.Fuente: EFE

Rosalía Boca Juniors Argentina

