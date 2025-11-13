Amistoso internacional: Rep. de Corea y Bolivia se enfrentan por un duelo amistoso

Todos los detalles de la previa del partido entre Rep. de Corea y Bolivia, que se jugará el viernes 14 de noviembre desde las 06:00 horas en el Purple Arena.

R. de Corea jugará este viernes 14 de noviembre un partido amistoso ante Bolivia. Los equipos se enfrentan desde las 06:00 horas en el Purple Arena.

Así llegan Rep. de Corea y Bolivia

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Rep. de Corea en partidos

Rep. de Corea viene de caer por 0 a 5 frente a Brasil.

Últimos resultados de Bolivia en partidos

Bolivia viene de un triunfo 1 a 0 frente a Jordania.

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales 2019, y Rep. de Corea se llevó la victoria por 1 a 0.

Horario Rep. de Corea y Bolivia, según país