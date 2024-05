Con Lapadula, Cagliari vs. Sassuolo: ¿dónde ver EN VIVO el partido clave por la permanencia en Serie A?

Cagliari vs. Sassuolo EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de mayo en el estadio Mapei, en Reggio Emilia (Italia). El partido corresponde a la fecha 37 de la Serie A 2023-2024 y se jugará a partir de las 05:30 a.m. (hora peruana). Gianluca Lapadula fue convocado por el entrenador Claudio Ranieri y la transmisión podrá seguirse en TV por ESPN y STAR+. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

Cagliari ha sufrido un bajón de forma, que se agudizó con una pobre exhibición defensiva en la derrota por 5-1 ante el AC Milan. Tratando de evitar el descenso, se medirá a un Sassuolo que también llega con una caída y afrontan una situación en la que deben ganar sí o sí.

De regreso a la máxima categoría esta temporada, el Cagliari lucha por no descender. El elenco de Gianluca Lapadula es actualmente 16to de la Serie A, solo un punto por encima de la primera zona de descenso.

Los jugadores de Claudio Ranieri, que sólo han ganado un partido de los últimos 8, con 4 empates y 3 derrotas, no pueden dejar pasar más puntos y deberán trabajar duro para no caer en la zona roja.

El peruano Gianluca Lapadula, con solo dos goles en el torneo, no estuvo entre los titulares en la jornada anterior, pero Ranieri medita su vuelta al once en el cotejo donde se medirán a un rival directo y al que superan por un punto. La eventual victoria sentencia a Sassuolo y deja a los ‘rossoblú’ a un paso de la salvación. El estratega aún no puede contar con Makoumbou y Jankto, aún con problemas físicos, mientras que Augello y Gaetano ya están habilitados tras cumplir sus fechas de sanción.

¿A qué hora juegan Cagliari vs. Sassuolo EN VIVO, desde Sudamérica?

¿Qué canales transmiten Cagliari vs. Sassuolo EN VIVO y EN DIRECTO?



El partido del fútbol italiano será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de ESPN y por vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más) en STAR Plus. En Italia el cotejo va por las pantallas de DAZN. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Cagliari vs. Sassuolo: alineaciones posibles

Cagliari: Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Sulemana, Prati, Augello; Luvumbo, Shomurodov.

Sassuolo: Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Henrique, Boloca, Thorstvedt, Doig; Lauriente, Pinamonti.