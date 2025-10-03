"Qué delantero": Champions Leaguie llenó de elogios a Claudio Pizarro por su cumpleaños

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No hay duda que Claudio Pizarro dejó una huella en su paso por el fútbol europeo y este viernes no sorprende que reciba diversos saludos por su cumpleaños 47. Uno de ellos fue el de la UEFA, la cual lo recordó con un video de sus goles con Bayern Munich.

En la cuenta de Facebook de la Champions League se apreció sendas definiciones del 'Bombardero de los Andes'. "Qué delantero... ¡Feliz cumpleaños. Pizarro!".

Claudio Pizarro anotó un total de 24 goles en la Champions a lo largo de su carrera, siendo el máximo goleador peruano en la historia de esta competencia.

En 2013, ganó la Champions League con el Bayern, club donde es considerado un icónico delantero y embajador del club.

Bayern Munich y Alianza Lima destacan a Pizarro

Bayern Munich no dejó escapar la oportunidad de saludar a Claudio Pizarro. "¡Feliz cumpleaños al "Bombardero de los Andes"! Un ícono del gol y un embajador de nuestro club. Hoy celebramos la inolvidable trayectoria de Claudio Pizarro con el FC Bayern", apuntó.

Por su parte, Alianza Lima calificó de "leyenda" a Claudio Pizarro que jugó dos temporadas con el cuadro de La Victoria antes de irse a Alemania.

"Feliz cumpleaños Bombardero. Hoy celebramos el cumpleaños de una leyenda como Claudio Pizarro, nuestro ex jugador en 1998 y 1999. Además, gran hincha blanquiazul. Te deseamos muchos éxitos siempre", culminó.