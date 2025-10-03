Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Qué delantero": Champions Leaguie llenó de elogios a Claudio Pizarro por su cumpleaños

Claudio Pizarro, exjugador de Bayern Munich.
Claudio Pizarro, exjugador de Bayern Munich. | Fuente: Bayern Munich
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Claudio Pizarro también fue felicitado por Bayern Munich y Alianza Lima por su cumpleaños 47.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No hay duda que Claudio Pizarro dejó una huella en su paso por el fútbol europeo y este viernes no sorprende que reciba diversos saludos por su cumpleaños 47. Uno de ellos fue el de la UEFA, la cual lo recordó con un video de sus goles con Bayern Munich.

En la cuenta de Facebook de la Champions League se apreció sendas definiciones del 'Bombardero de los Andes'. "Qué delantero... ¡Feliz cumpleaños. Pizarro!".

Claudio Pizarro anotó un total de 24 goles en la Champions a lo largo de su carrera, siendo el máximo goleador peruano en la historia de esta competencia. 

En 2013, ganó la Champions League con el Bayern, club donde es considerado un icónico delantero y embajador del club.

Bayern Munich y Alianza Lima destacan a Pizarro

Bayern Munich no dejó escapar la oportunidad de saludar a Claudio Pizarro. "¡Feliz cumpleaños al "Bombardero de los Andes"! Un ícono del gol y un embajador de nuestro club. Hoy celebramos la inolvidable trayectoria de Claudio Pizarro con el FC Bayern", apuntó.

Por su parte, Alianza Lima calificó de "leyenda" a Claudio Pizarro que jugó dos temporadas con el cuadro de La Victoria antes de irse a Alemania.

"Feliz cumpleaños Bombardero. Hoy celebramos el cumpleaños de una leyenda como Claudio Pizarro, nuestro ex jugador en 1998 y 1999. Además, gran hincha blanquiazul. Te deseamos muchos éxitos siempre", culminó.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Claudio Pizarro Bayern Munich Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA