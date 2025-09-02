Claudio Pizarro en EA Sports FC 26: Así puedes votar para que el 'Bombardero' sea uno de los héroes incluidos en el juego

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

EA Sports FC 26, el próximo juego de Electronic Arts, sigue generando expectativa en sus millones de fanáticos alrededor del mundo y ha venido mostrando lo nuevo que tendremos en esta nueva entrega a menos de un mes para su lanzamiento.

Entre las principales novedades, está la inclusión de nuevos íconos para su modo más popular: Ultimate Team. Así, tendremos a leyendas como Toni Kroos, Zlatan Ibrahimović, Marcelo, Andrés Iniesta, Alex Morgan, entre otros exfutbolistas que serán utilizables y cuyas valoraciones fueron reveladas la semana pasada.

Los items Debut reconocen sus inicios; mientras que los items Champions celebran su ascenso a la cima.



Reserva #FC26 antes del 26 de agosto y recibe un ÍCONO desde el lanzamiento: https://t.co/Eu8CUHf4j2 pic.twitter.com/EXgGTvIAcN — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) August 22, 2025

Asimismo, se anunció la inclusión de estadios como el Diego Armando Maradona, del Nápoli, y el Allianz Arena, del Bayern Múnich, este último como parte de un acuerdo de exclusividad, por el cual también se incluirá a un 'héroe' que el propio jugador tendrá la posibilidad de elegir.

Este martes, EA Sports anunció a las tres leyendas del cuadro alemán que los usuarios deberán escoger para que sean incluidos en esta nueva entrega y, entre ellos, se encuentra Claudio Pizarro.

Nuestro compatriota "compite" en la votación con dos excompañeros, también consideradas glorias del club: el alemán Stefan Effenberg y el brasileño Giovanne Élber.

Pizarro disputó un total de nueve temporadas con los bávaros, que se dividieron en dos periodos: de 2001 a 2007 y de 2012 a 2015. En total, marcó 125 goles y ganó 16 títulos, entre ellos una Champions League en 2013. Tras su retiro, el Bayern lo nombró embajador del club en 2020.

¡La decisión es tuya!



Vota ahora por un nuevo Héroe del @FCBayern en EA SPORTS FC: https://t.co/C1VYWYllA1 pic.twitter.com/ydKDCL96TJ — EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) September 2, 2025

¿Cómo votar por Claudio Pizarro?

Para votar por Claudio Pizarro, ingresa al siguiente enlace: https://hero-vote.easports.com/en-gb.

De ganar la votación, el 'Bombardero de los Andes' se convertiría en el primer futbolista peruano en aparecer como 'héroe' en una edición del juego.

Incluidos desde FIFA 22, los 'héroes' en Ultimate Team son cartas especiales de futbolistas retirados que tuvieron gran impacto a nivel de clubes en una liga específica. En el caso de Pizarro, pasó la mayor parte de su carrera en la Bundesliga, liga que ganó en seis ocasiones -todas con el Bayern- y de la que llegó a ser el máximo goleador extranjero hasta 2019.

Pizarro comparte votación con Stefan Effenberg y Giovanne Élber.Fuente: EA Sports

¿Cuándo sale EA Sports FC 26?

El juego estará disponible el 26 de septiembre, aunque quienes hayan reservado la Ultimate Edition podrán acceder al contenido desde el 19 de septiembre gracias al acceso anticipado. En la plataforma Steam, la edición estándar tiene un precio de 69.99 dólares (S/259), mientras que la Ultimate Edition costará 99.99 dólares (S/379).

¿En qué plataformas EA Sports FC 26 está disponible?

EA Sports FC 26 estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, abarcando así prácticamente todas las plataformas de juego actuales.