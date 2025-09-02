Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Claudio Pizarro en EA Sports FC 26: Así puedes votar para que el 'Bombardero' sea uno de los héroes incluidos en el juego

Pizarro disputó un total de nueve temporadas con los bávaros, que se dividieron en dos periodos: de 2001 a 2007 y de 2012 a 2015.
Pizarro disputó un total de nueve temporadas con los bávaros, que se dividieron en dos periodos: de 2001 a 2007 y de 2012 a 2015. | Fuente: FC Bayern / EA Sports
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

¡Atención, fanáticos peruanos del EA FC! El exjugador de la Selección Peruana y leyenda del Bayern Múnich compite con dos excompañeros de equipo para ser incluido en la nueva entrega del popular videojuego de fútbol. Conoce cómo votar por él.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

EA Sports FC 26, el próximo juego de Electronic Arts, sigue generando expectativa en sus millones de fanáticos alrededor del mundo y ha venido mostrando lo nuevo que tendremos en esta nueva entrega a menos de un mes para su lanzamiento.

Entre las principales novedades, está la inclusión de nuevos íconos para su modo más popular: Ultimate Team. Así, tendremos a leyendas como Toni Kroos, Zlatan Ibrahimović, Marcelo, Andrés Iniesta, Alex Morgan, entre otros exfutbolistas que serán utilizables y cuyas valoraciones fueron reveladas la semana pasada.

Asimismo, se anunció la inclusión de estadios como el Diego Armando Maradona, del Nápoli, y el Allianz Arena, del Bayern Múnich, este último como parte de un acuerdo de exclusividad, por el cual también se incluirá a un 'héroe' que el propio jugador tendrá la posibilidad de elegir.

Este martes, EA Sports anunció a las tres leyendas del cuadro alemán que los usuarios deberán escoger para que sean incluidos en esta nueva entrega y, entre ellos, se encuentra Claudio Pizarro.

Nuestro compatriota "compite" en la votación con dos excompañeros, también consideradas glorias del club: el alemán Stefan Effenberg y el brasileño Giovanne Élber.

Pizarro disputó un total de nueve temporadas con los bávaros, que se dividieron en dos periodos: de 2001 a 2007 y de 2012 a 2015. En total, marcó 125 goles y ganó 16 títulos, entre ellos una Champions League en 2013. Tras su retiro, el Bayern lo nombró embajador del club en 2020.

¿Cómo votar por Claudio Pizarro?

Para votar por Claudio Pizarro, ingresa al siguiente enlace: https://hero-vote.easports.com/en-gb.

De ganar la votación, el 'Bombardero de los Andes' se convertiría en el primer futbolista peruano en aparecer como 'héroe' en una edición del juego. 

Incluidos desde FIFA 22, los 'héroes' en Ultimate Team son cartas especiales de futbolistas retirados que tuvieron gran impacto a nivel de clubes en una liga específica. En el caso de Pizarro, pasó la mayor parte de su carrera en la Bundesliga, liga que ganó en seis ocasiones -todas con el Bayern- y de la que llegó a ser el máximo goleador extranjero hasta 2019.

Pizarro comparte votación con Stefan Effenberg y Giovanne Élber.

Pizarro comparte votación con Stefan Effenberg y Giovanne Élber.Fuente: EA Sports

¿Cuándo sale EA Sports FC 26?

El juego estará disponible el 26 de septiembre, aunque quienes hayan reservado la Ultimate Edition podrán acceder al contenido desde el 19 de septiembre gracias al acceso anticipado. En la plataforma Steam, la edición estándar tiene un precio de 69.99 dólares (S/259), mientras que la Ultimate Edition costará 99.99 dólares (S/379).

¿En qué plataformas EA Sports FC 26 está disponible?

EA Sports FC 26 estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, abarcando así prácticamente todas las plataformas de juego actuales.

Te recomendamos

PROGAMER

EP 106: FIFA rompe con Electronic Arts y ahora tendremos 4 simuladores de fútbol

Episodio lleno de sorpresas. Seguimos reseñando Trek to Yomi, regresamos al Forza Horizon y hablamos sobre las ventas de consolas en el mundo. Sin embargo, el debate se arma con el fin del acuerdo entre FIFA y Electronic Arts, lo que ocasionará una ruptura en el mundo de los videojuegos de deportes. Además, regresamos al Off-Topic y hablamos del UCM con Dr. Strange y la fecha de estreno de la próxima película de Dragon Ball. Síguenos en redes como @fchuquillanqui y @doansk
PROGAMER
PROGAMER
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Claudio Pizarro EA Sports FC EA Sports FC 26

Más sobre Videojuegos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA