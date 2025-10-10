Colombia vs España EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal del Mundial Sub 20?

Últimas Noticias
Colombia vs España EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la semifinal del Mundial Sub 20.

Colombia vs España EN VIVO: se enfrentan este sábado 11 de octubre por las semifinales del Mundial Sub 20 2025. El cotejo se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por RCN, Caracol TV, Teledeportes, DSports, Amazon Prime y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs España: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025?

Colombia llegó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 tras vencer 3-1 a Sudáfrica. España, en tanto, hizo lo propio tras derrotar 1-0 a Ucrania.

¿Cuándo y dónde juega Colombia vs España en vivo en cuartos de final del Mundial Sub 20 2025?

El partido entre Colombia vs España por los cuartos de final del Mundial Sub 20 se disputará este sábado 11 de octubre en el Estadio Fiscal de Talca. El recinto tiene capacidad para 16 070. 

¿A qué hora juegan Colombia vs España en vivo en cuartos de final del Mundial Sub 20 2025?

  • En Perú, el partido Colombia vs España comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Colombia vs España comienza a las 3:00 p.m.
  • En España, el partido Colombia vs España comienza a las 9:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Colombia vs España comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Colombia vs España comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Colombia vs España comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido Colombia vs España comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Colombia vs España comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Colombia vs España comienza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Colombia vs España comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Colombia vs España comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Colombia vs España comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Colombia vs España comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Colombia vs España en vivo por el Mundial Sub 20?

El partido entre Colombia vs España se podrá ver EN VIVO por TV a través de RCN, Caracol TV, Teledeportes y DSports. Vía streaming, será transmitido por Amazon Prime y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs España: alineaciones posibles del Mundial Sub 20

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero, Kener González ©, Jordan Barrera, Óscar Perea, Joel Canchimbo; Neyser Villarreal.

España: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Julio Díaz; Thiago Pitarch, Rodrigo Mendoza; Pablo García, Rayane Belaid, Jan Virgili; Iker Bravo 

