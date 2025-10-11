Últimas Noticias
¡De no creer! Cristiano Ronaldo intentó un 'Panenka', pero falló tras espectacular atajada de arquero de Irlanda

Caoimhin Kelleher celebra tras el penal atajado ante Cristiano Ronaldo.
Caoimhin Kelleher celebra tras el penal atajado ante Cristiano Ronaldo. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Caoimhin Kelleher, de Brentford, se lució con una tremenda tapada ante Cristiano Ronaldo por las Eliminatorias Europeas.

Portugal venció 1-0 a Irlanda por la séptima jornada de las Eliminatorias Europeas. El gol luso lo anotó Rúben Neves con golpe de cabeza en tiempo adicional, mientras que Cristiano Ronaldo no pudo ser el héroe en esta ocasión.

Luego de un controversial penal, Cristiano Ronaldo se apoderó para ejecutar la falta desde los doce pasos. Sin embargo, las cosas no le iban a salir como esperaba.

'CR7' intentó un gol de 'Panenka', pero cuando el balón se diosponía a atravesar la raya del arco, el irlandés Caoimhin Kelleher apareció con un despeje con la pierna izquierda a los 75 minutos.

No es normal ver cómo Cristiano falla un penal. Al margen de eso, es un gran mérito de Kelleher que sabe también atajar penales a especialistas, como Kylian Mbappé y a Bruno Fernandes.

Ficha técnica del Portugal vs. Irlanda:

Portugal: Costa; Dalot (Trinão, min. 60), Inácio (Veiga, min. 47), Rubén Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes (Ramos, min 86), Rúben Neves, Vitinha (Nelson Semedo, min. 60) , Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto (Rafael Leão, min. 60).

Irlanda: Kelleher, O'Shea, Collins, O'Brien, Manning, Molumby, Cullen, Coleman (Egan, min 86), Ogbene (Smallbone, min. 77), Ebosele (Mikey Johnston, min .64) y Ferguson (Parrot, min 77).

