¡De no creer! Cristiano Ronaldo intentó un 'Panenka', pero falló tras espectacular atajada de arquero de Irlanda

Caoimhin Kelleher, de Brentford, se lució con una tremenda tapada ante Cristiano Ronaldo por las Eliminatorias Europeas.

Portugal venció 1-0 a Irlanda por la séptima jornada de las Eliminatorias Europeas. El gol luso lo anotó Rúben Neves con golpe de cabeza en tiempo adicional, mientras que Cristiano Ronaldo no pudo ser el héroe en esta ocasión.

Luego de un controversial penal, Cristiano Ronaldo se apoderó para ejecutar la falta desde los doce pasos. Sin embargo, las cosas no le iban a salir como esperaba.

'CR7' intentó un gol de 'Panenka', pero cuando el balón se diosponía a atravesar la raya del arco, el irlandés Caoimhin Kelleher apareció con un despeje con la pierna izquierda a los 75 minutos.

No es normal ver cómo Cristiano falla un penal. Al margen de eso, es un gran mérito de Kelleher que sabe también atajar penales a especialistas, como Kylian Mbappé y a Bruno Fernandes.

¡Así fue como Cristiano Ronaldo falla el penal ante Irlanda del Norte!



Portugal mantiene el empate 0-0 en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026#CR7 #Portugal #WeAre26 pic.twitter.com/rR8ny4Ntzz — Fulbox (@fulboxOficial) October 11, 2025

Ficha técnica del Portugal vs. Irlanda:

Portugal: Costa; Dalot (Trinão, min. 60), Inácio (Veiga, min. 47), Rubén Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes (Ramos, min 86), Rúben Neves, Vitinha (Nelson Semedo, min. 60) , Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto (Rafael Leão, min. 60).



Irlanda: Kelleher, O'Shea, Collins, O'Brien, Manning, Molumby, Cullen, Coleman (Egan, min 86), Ogbene (Smallbone, min. 77), Ebosele (Mikey Johnston, min .64) y Ferguson (Parrot, min 77).