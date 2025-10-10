España vs Georgia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA?

España vs Georgia EN VIVO: sigue la transmisión del partido por las Elminatorias 2026.
España vs Georgia EN VIVO: se enfrentan este sábado 11 de octubre por la fecha 3 del grupo 3 de las Eliminatorias UEFA. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche, desde la 1:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
España vs Georgia: ¿cómo llegan a la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?
España llega al partido como líder de su llave con seis unidades, producto de dos victorias. Georgia, en tanto, se encuentra en segundo lugar con tres puntos, producto de una victoria y una derrota.
¿Cuándo y dónde juegan España vs Georgia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?
El partido entre España vs Georgia se disputará este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche. El recinto tiene capacidad para 31 388 espectadores.
¿A qué hora juegan España vs Georgia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?
- En Perú, el partido España vs Georgia comienza a la 1:45 p.m.
- En España, el partido España vs Georgia comienza a la 8:45 p.m.
- En Georgia, el partido España vs Georgia comienza a la 10:45 p.m.
- En Ecuador, el partido España vs Georgia comienza a la 1:45 p.m.
- En Colombia, el partido España vs Georgia comienza a la 1:45 p.m.
- En Bolivia, el partido España vs Georgia comienza a la 2:45 p.m.
- En Venezuela, el partido España vs Georgia comienza a la 2:45 p.m.
- En Brasil, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m.
- En Argentina, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m.
- En Uruguay, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m.
- En Paraguay, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m.
- En Chile, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m.
¿Dónde ver el España vs Georgia en vivo por TV y streaming?
El partido entre España vs Georgia se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
España vs Georgia: alineaciones posibles
España: Simón; Porro, Le Normad, Cubarsí, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Rodríguez, Torres y Oyarzabal.
Georgia: Mamardashvili; Kakabardze, Kashia, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Zivzivadze y Mikautadze.