Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

España vs Georgia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA?

España vs Georgia EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias
España vs Georgia EN VIVO | Guía de TV Eliminatorias | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

España vs Georgia EN VIVO: sigue la transmisión del partido por las Elminatorias 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

España vs Georgia EN VIVO: se enfrentan este sábado 11 de octubre por la fecha 3 del grupo 3 de las Eliminatorias UEFA. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche, desde la 1:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

España vs Georgia: ¿cómo llegan a la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

España llega al partido como líder de su llave con seis unidades, producto de dos victorias. Georgia, en tanto, se encuentra en segundo lugar con tres puntos, producto de una victoria y una derrota.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Georgia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

El partido entre España vs Georgia se disputará este sábado 11 de octubre en el Estadio Manuel Martínez Valero de la ciudad de Elche. El recinto tiene capacidad para 31 388 espectadores.

¿A qué hora juegan España vs Georgia en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

  • En Perú, el partido España vs Georgia comienza a la 1:45 p.m. 
  • En España, el partido España vs Georgia comienza a la 8:45 p.m. 
  • En Georgia, el partido España vs Georgia comienza a la 10:45 p.m. 
  • En Ecuador, el partido España vs Georgia comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Colombia, el partido España vs Georgia comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Bolivia, el partido España vs Georgia comienza a la 2:45 p.m. 
  • En Venezuela, el partido España vs Georgia comienza a la 2:45 p.m. 
  • En Brasil, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m. 
  • En Argentina, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m. 
  • En Uruguay, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m. 
  • En Paraguay, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m. 
  • En Chile, el partido España vs Georgia comienza a la 3:45 p.m. 

¿Dónde ver el España vs Georgia en vivo por TV y streaming?

El partido entre España vs Georgia se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

España vs Georgia: alineaciones posibles

España: Simón; Porro, Le Normad, Cubarsí, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Rodríguez, Torres y Oyarzabal.

Georgia: Mamardashvili; Kakabardze, Kashia, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Zivzivadze y Mikautadze.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de España Selección de Georgia video videos videos mas vistos Eliminatorias 2026 Eliminatorias UEFA

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA