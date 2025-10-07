Colombia vs. Sudáfrica: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos de final del Mundial Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO: se enfrentan este miércoles 8 de octubre en el Estadio Fiscal, en Talca (Chile). El partido corresponde a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025 y se jugará a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports, RCN, Caracol y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Los cafeteros pasaron como líderes del grupo F gracias al "fair play", al acumular menos tarjetas amarillas que Noruega, con el que empató a todo. A puntos, a goles y en el enfrentamiento directo.

Los de César Torres han ido de menos a más en su juego. Ganaron con dificultades a Arabia Saudita en el arranque, mejoraron su versión frente a Noruega y crearon numerosas ocasiones frente a Nigeria.

Pero no han sabido concretar: tres goles en tres partidos es un bagaje muy corto para la pólvora que atesora tanto en el once titular como en la banca.

Especialmente por debajo del nivel esperado ha sido la presentación de Neyser Villarroel, el hombre llamado a marcar la estrella de la "tricolor".

Colombia vs Sudáfrica: ¿cómo llegan a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

Colombia ocupó el primer puesto del grupo F. En el debut le ganó a Arabia Saudita (1-0), mientras que después registró empates con Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

Sudáfrica, en tanto, fue segundo del grupo E. Por diferencia de goles quedó detrás de Estados Unidos, pero delante de Francia y Nueva Caledonia.

¿Cuándo y dónde juega Colombia vs Sudáfrica EN VIVO en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

El partido entre Colombia vs. Sudáfrica se disputará este miércoles 8 de octubre en el Estadio Fiscal, en Talca (Chile). El recinto tiene capacidad para recibir a 19 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs Sudáfrica EN VIVO en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

En Perú , el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 2:30 p.m. En Colombia , el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 2:30 p.m.



, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 2:30 p.m. En Chile , el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 4:30 p.m.



, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 4:30 p.m. En Argentina, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 4:30 p.m.



En Ecuador, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 2:30 p.m.



En Bolivia, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 3:30 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 3:30 p.m.

En España, el partido Colombia vs. Sudáfrica comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Colombia vs Sudáfrica EN VIVO por TV por el Mundial Sub 20?

El partido entre Colombia vs. Sudáfrica por octavos de final del Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de RCN, Caracol TV y DSports. Vía streaming, será transmitido por Amazon Prime y DGO. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

📸¡𝐄𝐥 𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧! 😎🗻



𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐦𝐨𝐬 en 𝐓𝐚𝐥𝐜𝐚 preparando los 𝐎𝐜𝐭𝐚𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🏆#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/lRcV7Et9h0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 7, 2025

Colombia vs Sudáfrica: alineaciones posibles

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero, Kener González, Jordan Barrera, Oscar Perea, Jhon Rentería; Neyser Villarreal. DT: César Torres.

Sudáfrica: Fletcher Lowe; Sibiya, Tiwani, T. Smith, Nkawali; Kekana Rapor, Viakazi, Maku, April, Magidigidi. DT: Raymond Mdaka.



Colombia vs Sudáfrica: el camino de los ‘cafeteros’ de cara a octavos del Mundial Sub 20

29/09/2025 | Colombia 1-0 Arabia Saudita - Fecha 1 (grupo D)

- Fecha 1 (grupo D) 02/10/2025 | Colombia 0-0 Noruega - Fecha 2 (grupo D)

- Fecha 2 (grupo D) 05/10/2025 | Nigeria 0-0 Colombia - Fecha 3 (grupo D)