Argentina vs. Nigeria: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos de final del Mundial Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina vs. Nigeria EN VIVO: se enfrentan este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional, en Santiago (Chile). El partido corresponde a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025 y se jugará a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports, Telefe y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Un partido con mucha historia, entre dos elencos que están destinados a encontrarse una y otra vez en las Copas del Mundo. El destino deparó un nuevo duelo entre Argentina y Nigeria, cuyo triunfador rivalizará en cuartos de final con el que ganador de la serie entre Chile y Nigeria.

La Albiceleste parte como favorita al haber sido primera del Grupo D, con récord perfecto de 9 puntos, con tres victorias ante Cuba 3-1, Australia 4-1 y la subcampeona Italia 1-0.

Nigeria, en tanto, clasificó entre los cuatro mejores terceros al quedar en esa posición dentro del Grupo F, en un camino sinuoso con una derrota 1-0 frente a Noruega, un triunfo 3-2 ante Arabia Saudí y un empate 1-1 con Colombia.

Argentina fue sólida con un equipo equilibrado, un buen desempeño defensivo y sobre todo mucho poder ofensivo liderado por el delantero Alejo Sarco, ficha del Bayer Leverkusen, que suma tres goles en el torneo y está en la carrera por la Bota de Oro del certamen.

Argentina vs Nigeria: ¿cómo llega la ‘Albiceleste’ a los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

Argentina consiguió un paso perfecto en el grupo D del Mundial Sub 20. Debutó con el triunfo 3-1 frente a Cuba, goleó 4-1 a Australia y cerró la ronda con la victoria 1-0 ante Italia.

¿Cuándo y dónde juega Argentina vs Nigeria EN VIVO en octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

El partido entre Argentina vs. Nigeria se disputará este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile. El recinto tiene capacidad para recibir a 48 665 espectadores, aproximadamente.

A five-way tie for top goalscorer heading into the knockouts ⚽️🔝#U20WC | #LegendsInTheMaking pic.twitter.com/5d16r0Qg90 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 6, 2025

¿A qué hora juegan Argentina vs Nigeria EN VIVO por octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

En Perú , el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 2:30 p.m.



, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 2:30 p.m. En Argentina , el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 4:30 p.m.



, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 4:30 p.m. En Chile , el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 4:30 p.m.

, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 4:30 p.m. En Ecuador, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 2:30 p.m.

En Colombia, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 3:30 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 4:30 p.m.



En Paraguay, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Argentina vs. Nigeria comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 3:30 p.m.

En España, el partido Argentina vs. Nigeria comienza a las 9:30 p.m.



¿Dónde transmiten el Argentina vs Nigeria EN VIVO por TV por el Mundial Sub 20?

El partido entre Argentina vs. Nigeria por octavos de final del Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Telefé y DSports. Vía streaming, será transmitido por Mi Telefé y DGO. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

#U20WC Con la mente puesta en los octavos 🇦🇷💪🏻 pic.twitter.com/7dfLXfIZh5 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2025

Argentina vs Nigeria: alineaciones posibles del Mundial Sub 20

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santiago Andino o Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezar Harcourt; Amos Achoche, Daniel Bameyi, Daniel Daga, Odinara Okoro; Tahir Maigana, Haruna Aliyu, Nasiru Salihu, Saeed Suleiman; Israel Ayuma y Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Argentina vs Nigeria: ¿cuánto pagan las apuestas en el Mundial Sub 20?

Casa de Apuestas ARGENTINA EMPATE NIGERIA Betano 1.70 3.70 4.60 Apuesta Total 1.66 3.75 4.75 DoradoBet 1.68 3.66 5.00 Te Apuesto 1.57 3.58 4.51

Cuotas sujetas a cambio según cada casa de apuestas.