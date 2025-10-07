"Arbitraje delincuencial": las fuertes declaraciones del administrador de Alianza Lima sobre la Conar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, se expresó respecto a la situación deportiva del club tras su última caída en el Torneo Clausura, que prácticamente ha resignado sus opciones de conseguir el título de la Liga1 Te Apuesto en la actual temporada. El máximo directivo blanquiazul hizo énfasis en los cobros arbitrales apuntó sobre el trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de Árbitros (Conar).

“Este es un espacio para hacer una autorreflexión, una autocrítica y ver aparte de las cosas que salen sobrando, como hablar del arbitraje delincuencial que existe en manos del señor Víctor Hugo Carrillo. Aparte de eso, del mal arbitraje que hay, de la forma en que nos roban muchos de esos partidos, la idea en este momento no es tratar ese tema, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro, qué es lo que tenemos que hacer mejor. Lo cierto es que existe este sesgo terrible en el arbitraje, pero existen cosas que Alianza Lima tiene que hacer mejor a la interna”, declaró Cabada.

Las condiciones para la renovación de Néstor Gorosito

Con la temporada cerca de finalizar, en Alianza Lima ya se trabaja respecto a la planificación del siguiente curso y en esa línea está sobre la mesa la renovación de Néstor Gorosito.

Según pudo conocer RPP, existe consenso en la dirigencia blanquiazul para la renovación del estratega argentino, valorando la campaña a nivel Conmebol que se realizó, con un total de 18 partidos a nivel internacional entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con gestas como eliminar a Boca Juniors y Gremio en condición de visitantes.

La operación no se ha concretado aún debido a que se espera cuál será la posición de Alianza Lima en la Liga1 Te Apuesto. Los íntimos son sextos en el Clausura y terceros en el acumulado. La exigencia a Gorosito es quedar entre los tres primeros de la competición.

“Las condiciones deportivas dependen de Franco Navarro, yo respeto mucho lo que él hace y decide. No voy a aseverar ni negar nada. Yo ya di mi opinión y la mantengo, dependo de lo que Franco me diga”, señaló al respecto Fernando Cabada.

¿Qué le queda por jugar a Alianza Lima?

Alianza Lima recibirá a Sport Boys en la reanudación del Torneo Clausura, visitará a Sport Huancayo, jugará su partido pendiente con Los Chankas en Andahuaylas, será local frente a Melgar y cerrará en casa contra UTC.

Si no cambia su posición en la tabla acumulada, Alianza accederá a la semifinal de los play-offs donde su rival sería Sporting Cristal. El ganador de esa llave se mediría a Cusco FC en las finales que determinarán al subcampeón nacional, que tendrá como premio acceder como Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.