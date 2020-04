El español tuvo un noble gesto con los trabajadores del club. | Fuente: AFP

El español Cesc Fábregas renunció a cuatro meses de su sueldo total para que los empleados del Mónaco puedan tener el 100% de sus salarios, según informó el diario Marca. El campeón del mundo con España en 2010 ya había realizado una generosa acción con unos ancianos debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

"Cesc Fábregas no ha querido olvidarse de los empleados del Mónaco. Al margen de la reducción de sueldo que los propietarios del club del Principado está negociando con toda la plantilla, el que fuera campeón del mundo ha decidido renunciar a cuatro meses de sueldo, con tal de que los que rodean al equipo y trabajan en el club puedan mantener sus sueldos en unos momentos duros y complicados para todos. Cesc se hará cargo del 30% de recorte salarial que han sufrido", afirmó el medio.

Asimismo, el diario señaló que aún no hay un acuerdo entre el primer equipo y el Mónaco. "El acuerdo global entre los equipos y la patronal francesa no termina de cerrarse, pero Cesc no ha querido que el tiempo siguiera transcurriendo sin solución alguna, pasando a la acción, ayudando a los que también son sus compañeros aunque no se vistan de corto", añadió el periódico.

Este no es el único gesto de desprendimiento de Fábregas, quien ya había realizado una gran acción con adultos mayores. "No es el primer gesto hecho por el centrocampista español, ya que pagó de su bolsillo un hotel para que todos los ancianos de una residencia de Arenys, con algunos casos de positivos, pudieran aislarse del virus", aseguró el medio.