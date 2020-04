El belga cree que los jugadores contrajeron la enfermedad. | Fuente: AFP

El delantero Romelu Lukaku aseguró que probablemente 23 jugadores del Inter de Milán, incluyéndolo, tuvieron la COVID-19. En entrevista con la presentadora de TV, Kat Kerkhofs, en un en vivo de Instagram, el belga también afirmó que nunca sabrán con certeza si padecieron la enfermedad.

"Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 jugadores de 25 estaban enfermos. No es broma. Jugamos en casa contra el Cagliari de Radja Nainggolan [el 26 de enero, por la fecha 21 de la Serie A, en la cual gualaron 1-1] y después de unos minutos uno de nuestros defensores tuve que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya", aseguró Lukaku sobre su compañero Milan Skriniar.

Asimismo, afirmó que él también tuvo los síntomas. "Todos tosieron y tuvieron fiebre. Yo me puse más caliente de lo habitual. No he tenido fiebre en años. Después del partido me fui directo a la cama. Nunca hicimos pruebas para COVID-19 en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza", añadió el belga.

Sobre su donación para la lucha contra el nuevo coronavirus, Lukaku aseguró que lo hizo para retribuirle al pueblo milanés. "Contribuí con 100 mil euros a un hospital en Milán. Nunca antes había hecho algo así. Cuanto más envejezco, más me doy cuenta de que tengo una plataforma para ayudar a las personas. Estoy aquí en Italia y he sido muy bien recibido aquí. Así que es bueno apoyar a las personas aquí", concluyó.