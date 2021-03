Cristiano y Khabib se conocieron cuando el portugués jugó en Real Madrid. | Fuente: Instagram

Cristiano Ronaldo y Khabib Nurmagomedov se han desempeñado en deportes diferentes (fútbol y artes marciales mixtas), pero se han dejado ver juntos en más de una oportunidad. Y es que ambos han mostrado su admiración al otro debido a los títulos que han logrado de manera individual.

Si bien Khabib Nurmagomedov se ha retirado de la actividad profesional, aún mantiene contacto con Cristiano Ronaldo. Este jueves, el ruso habló con el youtuber KraSava y allí contó una gran infidencia en relación al actual delantero de Juventus.

"La verdad que conversamos casi todos los días. Me contó que espera que su hijo mayor sea su gran sucesor. Cuando 'CR7' era un niño con las justas tenía unas botas y ahora su hijo tiene todo. Teme que él no sienta la misma hambre que él y la misma voluntad. Cuando lo tienes todo, difícilmente te motivas", dijo Khabib sobre Cristiano.

Khabib y la amistad que tiene con Cristiano Ronaldo

Khabib ha visto a Cristiano en vivo y en directo en el Bernabéu. | Fuente: Instagram

Asimismo, el excampeón del Ultimate Fightning Championship (UFC) dio cuenta de otros detalles que mantuvo en uno de sus últimos diálogos con el cinco veces ganador del Balón de Oro.

"Me sorprendí cuando me lo contó, pero disfruto mucho cuando hablo con él. Es una persona que no se conforma con un par de títulos. Es el máximo goleador de la historia y aún va a jugar unas dos o tres temporadas", añadió.

Por otra parte, se espera que Cristiano Ronaldo sea titular este sábado en que Juventus se medirá a Lazio por la Serie A. El último martes le anotó un gol al Spezia en la goleada 3-0 de su conjunto en condición de local.

NUESTROS PODCAST

En New York se descubrió una nueva variante denominada “B.1,526”, diferente a las encontradas en California, Inglaterra, Sudáfrica y Brasil. El doctor Elmer Huerta explica de qué se trata y cómo se producen las variantes.