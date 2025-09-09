Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Grandes sagas
EP 34 • 41:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: de penal, anotó el tanto 943 de su carrera [VIDEO]

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia de Portugal.
Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia de Portugal. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOSE SENA GOULAO
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Cristiano Ronaldo fue parte del marcador en el partido de la Selección de Portugal frente a Hungría por las Eliminatoria al Mundial 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, sigue más vigente que nunca y no solo anota con su club Al Nassr en Arabia Saudita, sino que también lo hace con la camiseta de su natal Portugal.

Este martes, Cristiano Ronaldo fue titular en el partido que la Selección de Portugal visitó a su par de Hungría por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. Si bien el local abrió el marcador por medio de Barnabas Varga, el combinado luso le dio vuelta gracias a los tantos de Bernardo Silva y 'CR7'.

Justamente, el gol de Cristiano -que ha ganado cinco veces el premio al Balón de Oro- se dio por medio de un tiro penal en el segundo tiempo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Un nuevo gol de Cristiano Ronaldo como jugador profesional.
Un nuevo gol de Cristiano Ronaldo como jugador profesional. | Fuente: ESPN

Cristiano Ronaldo y su gol 943

A los 58 minutos es que se cobró un tiro desde los doce pasos a favor del elenco que dirige Roberto Martínez y el popular 'Bicho' no dudó en tomar el balón.

Es así que con un certero remate de derecha venció a la portería local y celebró a un lado de la hinchada húngara, la cual tuvo que aguantar el festejo del exReal Madrid y Manchester United.

Con nuevo gol, Cristiano Ronaldo llegó a los 943 en su carrera profesional y se acerca cada vez más a las 1000 anotaciones. 141 de sus tantos fueron con su seleccionado.

Para este partido, el elenco de Portugal tuvo una oncena titular conformada por Diego Costa; Joao Neves, Rúben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo; Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

En tanto, la escuadra húngara salió con Balázs Tóth; Loïc Nego, Willi Orban, Attila Szalai, Milos Kerkez; Bendegúz Bolla, Dominik Szoboszlai, Callum Styles, Zsolt Nagy; Alex Tóth y Barnabás Varga.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Cristiano Ronaldo Selección de Portugal Videos más vistos

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA