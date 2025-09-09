Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: de penal, anotó el tanto 943 de su carrera [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, sigue más vigente que nunca y no solo anota con su club Al Nassr en Arabia Saudita, sino que también lo hace con la camiseta de su natal Portugal.

Este martes, Cristiano Ronaldo fue titular en el partido que la Selección de Portugal visitó a su par de Hungría por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. Si bien el local abrió el marcador por medio de Barnabas Varga, el combinado luso le dio vuelta gracias a los tantos de Bernardo Silva y 'CR7'.

Justamente, el gol de Cristiano -que ha ganado cinco veces el premio al Balón de Oro- se dio por medio de un tiro penal en el segundo tiempo.

Cristiano Ronaldo y su gol 943

A los 58 minutos es que se cobró un tiro desde los doce pasos a favor del elenco que dirige Roberto Martínez y el popular 'Bicho' no dudó en tomar el balón.

Es así que con un certero remate de derecha venció a la portería local y celebró a un lado de la hinchada húngara, la cual tuvo que aguantar el festejo del exReal Madrid y Manchester United.

Con nuevo gol, Cristiano Ronaldo llegó a los 943 en su carrera profesional y se acerca cada vez más a las 1000 anotaciones. 141 de sus tantos fueron con su seleccionado.

Para este partido, el elenco de Portugal tuvo una oncena titular conformada por Diego Costa; Joao Neves, Rúben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo; Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

En tanto, la escuadra húngara salió con Balázs Tóth; Loïc Nego, Willi Orban, Attila Szalai, Milos Kerkez; Bendegúz Bolla, Dominik Szoboszlai, Callum Styles, Zsolt Nagy; Alex Tóth y Barnabás Varga.