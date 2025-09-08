Portugal vs Hungría con Cristiano Ronaldo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la fecha 2 de Eliminatorias UEFA 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Portugal buscará una nueva victoria en las Eliminatorias UEFA 2026. Esta vez, visitará el martes a Hungría con Cristiano Ronaldo, que llega con modo goleador tras anotar un doblete ante Armenia.

Hungría vs Portugal: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de las Eliminatorias UEFA 2026?

Hungría llega a esta instancia tras perder por 2-2 ante Irlanda de visitante, mientras que Portugal goleó 5-0 a Armenia.

¿Cuándo y dónde juegan Hungría vs Portugal en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?

El partido de Hungría contra el seleccionado de Portugal está programado para el martes 9 de setiembre en el Estadio Puskás Arena, en Budapest (Hungría). El recinto tiene capacidad para recibir a 67 215 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Hungría vs Portugal en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?

En Perú , el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 1:45 a.m.



, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 1:45 a.m. En Portugal , el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 7:45 p.m.



, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 7:45 p.m. En Chile, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 3:45 p.m.



En Argentina, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m.

En Venezuela, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 2:45 p.m.

En Colombia, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 1:45 a.m.

En Ecuador, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 1:45 a.m.



En Bolivia, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 2:45 p.m.



En Uruguay, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m.

En Paraguay, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m.

En Brasil, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m.



En México (CDMX), el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 12:45 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 2:45 p.m.

En España, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 8:45 p.m.

¿Dónde ver el partido Hungría vs Portugal en vivo por TV?

El partido Hungría vs. Portugal será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN y vía streamign por Disney+. En México, el cotejo va por la señal de Sky Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Hungría vs Portugal: Alineaciones posibles con Cristiano Ronaldo

Hungría: Dénes Dibusz; Loïc Nego, Willi Orban, Attila Szalai, Milos Kerkez; Bendegúz Bolla, Dominik Szoboszlai, Callum Styles, Roland Sallai; Alex Tóth, Barnabás Varga.

Portugal: Diego Costa; Joao Cancelo, Rúben Días, G. Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo ©, Joao Félix.