EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Portugal vs Hungría con Cristiano Ronaldo: ¿a qué hora juegan y cómo ver la fecha 2 de Eliminatorias UEFA 2026?

Guía de TV Hungría vs Portugal por las Eliminatorias Europeas.
Guía de TV Hungría vs Portugal por las Eliminatorias Europeas. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Ronaldo volverá a las canchas en un nuevo partido de Portugal en las Eliminatorias UEFA 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Portugal buscará una nueva victoria en las Eliminatorias UEFA 2026. Esta vez, visitará el martes a Hungría con Cristiano Ronaldo, que llega con modo goleador tras anotar un doblete ante Armenia.

Hungría vs Portugal: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de las Eliminatorias UEFA 2026?

Hungría llega a esta instancia tras perder por 2-2 ante Irlanda de visitante, mientras que Portugal goleó 5-0 a Armenia.

¿Cuándo y dónde juegan Hungría vs Portugal en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?

El partido de Hungría contra el seleccionado de Portugal está programado para el martes 9 de setiembre en el Estadio Puskás Arena, en Budapest (Hungría). El recinto tiene capacidad para recibir a 67 215 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Hungría vs Portugal en vivo por las Eliminatorias UEFA 2026?

  • En Perú, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 1:45 a.m.
  • En Portugal, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 7:45 p.m.
  • En Chile, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 3:45 p.m.
  • En Argentina, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Colombia, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 1:45 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 1:45 a.m. 
  • En Bolivia, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 2:45 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m.
  • En Brasil, el partido Hungría vs. Portugal comienza a la 3:45 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 12:45 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 2:45 p.m.
  • En España, el partido Hungría vs. Portugal comienza a las 8:45 p.m.

¿Dónde ver el partido Hungría vs Portugal en vivo por TV?

El partido Hungría vs. Portugal será transmitido EN VIVO en Perú y Sudamérica por TV en ESPN y vía streamign por Disney+. En México, el cotejo va por la señal de Sky Sports. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Hungría vs Portugal: Alineaciones posibles con Cristiano Ronaldo

Hungría: Dénes Dibusz; Loïc Nego, Willi Orban, Attila Szalai, Milos Kerkez; Bendegúz Bolla, Dominik Szoboszlai, Callum Styles, Roland Sallai; Alex Tóth, Barnabás Varga.

Portugal: Diego Costa; Joao Cancelo, Rúben Días, G. Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo ©, Joao Félix.

