En los últimos 18 días, más de 500 mil hectáreas han sido devoradas por el incendio que asecha la Amazonía en Brasil y Bolivia. Ante esta problemática que afecta no solo a Latinoamérica, sino al mundo entero, distintas personalidades se han manifestado. Los futbolistas no son la excepción.

Cristiano Ronaldo usó sus redes sociales para emitir un mensaje de preocupación. "El bosque de la Amazonía produce más del 20% del oxígeno mundial y se viene quemando en las últimas tres semanas. Es nuestra responsabilidad ayudar a salvar nuestro planeta", fue el mensaje que publicó CR7 en Instagram, junto a una fotografía del incendio forestal.









Pero no es el único. Luis Suárez, delantero del Barcelona, también usó sus redes sociales para difundir la problemática. No solo publicó en historias de Instagram, sino también en su Twitter. "Mucha fuerza a nuestro pulmón del mundo. Luchemos entre todos para cuidarlo", aseguró.

#PrayForAmazonas y mucha fuerza a nuestro pulmón del mundo. Luchemos entre todos para cuidarlo 💪💪 pic.twitter.com/0PLr2wWdbe — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 22 de agosto de 2019

Paulo Dybala, compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus, se unió al grupo de futbolistas que no son ajenos a los incendios en la Amazonía de Brasil y Bolivia.

"El Amazonas se quema. El Amazonas no es de Sudamerica únicamente, es de todos. Su foresta son los pulmones de la Tierra, dan el 20% del oxigeno a nuestro planeta. El Amazonas es la foresta de todo el mundo y se está quemando nuestro futuro, el Amazonas no merece todo esto, la tierra no merece todo esto, entre todos tenemos que hacer algo", escribió el argentino.

Otros futbolistas



Leandro Paredes, volante del PSG

Kylian Mbappé, delantero del PSG.

Iker Casillas, Oporto.

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero del West Ham

Dani Alves, defensa de Sao Paulo.

Juan Fernando Quintero